      сряда, 28.01.26
          Война

          Запорожие бе атакуван от РСЗО за първи път от началото на войната в Украйна

          28 януари 2026 | 14:30
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          В сряда, 28 януари, украинските Telegram канали съобщиха, че Запорожие е било атакувано с реактивни системи за залпов огън (РСЗО) за първи път от началото на войната, предава „Страна“.

          Губернаторът Фьодоров потвърди, че Запорожие е било атакувано тази сутрин с ракетна система „Торнадо-С“, но заяви, че това не е първият подобен обстрел.

          В същото време той заяви, че конвенционалната артилерия в момента не е в състояние да достигне регионалния център.

          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) обаче вече предупредиха, че руснаците се опитват да достигнат достатъчно разстояние за това.

          Заслужава да се отбележи, че според картата на DeepState фронтовата линия в момента е на 12 км от южните покрайнини на Запорожие. Това е достатъчно разстояние за използване на конвенционална артилерия.

          Последвайте Евроком в Google News

          Война

          Зеленски постави задача на новия министър на отбраната на Украйна: Загубите на Русия на фронта да достигнат 50 хиляди на месец

          Иван Христов
          Президентът на Украйна Володимир Зеленски потвърди, че е поставил задача на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и новия министър на отбраната Михайло Фьодоров, загубите...
          Война

          В Украйна искат санкции срещу „Маша и Мечока"

          Иван Христов
          Депутатът от Върховната рада Ярослав Юрчишин поиска санкции срещу „руски продукти“, по-специално анимационния филм „Маша и Мечока“, който събира милиони гледания в YouTube на...
          Война

          Президентът на Полша: СССР е виновен за Холокоста

          Иван Христов
          СССР носи отговорност за избухването на Втората световна война, която доведе до трагедията на Холокоста. Това заяви полският президент Карол Навроцки на 27 януари...
