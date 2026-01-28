Запорожие бе атакуван от РСЗО за първи път от началото на войната в Украйна

В сряда, 28 януари, украинските Telegram канали съобщиха, че Запорожие е било атакувано с реактивни системи за залпов огън (РСЗО) за първи път от началото на войната, предава „Страна“.

Губернаторът Фьодоров потвърди, че Запорожие е било атакувано тази сутрин с ракетна система „Торнадо-С“, но заяви, че това не е първият подобен обстрел.

В същото време той заяви, че конвенционалната артилерия в момента не е в състояние да достигне регионалния център.

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) обаче вече предупредиха, че руснаците се опитват да достигнат достатъчно разстояние за това.

Заслужава да се отбележи, че според картата на DeepState фронтовата линия в момента е на 12 км от южните покрайнини на Запорожие. Това е достатъчно разстояние за използване на конвенционална артилерия.