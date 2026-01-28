„Засега“: Фицо отряза Тръмп за Съвета за мир

Словашкото правителство реши на този етап да не се присъединява към Съвета за мир, създаден по инициатива на Доналд Тръмп, съобщи агенция ТАСР.

Решението е било одобрено на заседание на кабинета в Братислава, проведено днес.

Правителството на премиера Роберт Фицо посочва като ключов аргумент факта, че Словакия не може да поеме финансовия ангажимент към новосъздадения форум. Става дума за вноска в размер на 1 милиард щатски долара, която според словашките власти е непостижима в настоящата икономическа ситуация.

От кабинета подчертават, че страната в момента е фокусирана върху строга бюджетна дисциплина и консолидация на публичните разходи, което прави поемането на подобно задължение невъзможно.