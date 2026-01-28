НА ЖИВО
          НачалоСвятПолитика

          „Засега“: Фицо отряза Тръмп за Съвета за мир

          Решението е било одобрено на заседание на кабинета в Братислава, проведено днес

          28 януари 2026 | 14:07
          Снимка: FB / Robert Fico
          Словашкото правителство реши на този етап да не се присъединява към Съвета за мир, създаден по инициатива на Доналд Тръмп, съобщи агенция ТАСР.

          Решението е било одобрено на заседание на кабинета в Братислава, проведено днес.

          Правителството на премиера Роберт Фицо посочва като ключов аргумент факта, че Словакия не може да поеме финансовия ангажимент към новосъздадения форум. Става дума за вноска в размер на 1 милиард щатски долара, която според словашките власти е непостижима в настоящата икономическа ситуация.

          Фицо след среща с Тръмп заяви, че е „обезпокоен за душевното му здраве“ Фицо след среща с Тръмп заяви, че е „обезпокоен за душевното му здраве“

          От кабинета подчертават, че страната в момента е фокусирана върху строга бюджетна дисциплина и консолидация на публичните разходи, което прави поемането на подобно задължение невъзможно.

