Зеленски постави задача на новия министър на отбраната на Украйна: Загубите на Русия на фронта да достигнат 50 хиляди на месец

Президентът на Украйна Володимир Зеленски потвърди, че е поставил задача на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и новия министър на отбраната Михайло Фьодоров, загубите на Русия на бойното поле да нараснат до 50 хиляди души на месец, предава „Страна“.

По думите му, това се отнася както за убитите, така и за ранените.

„Петдесет хиляди руски загуби на месец е оптималното ниво. Това е трудна цел, но е постижима. Това ниво на загуби ще принуди Русия да се замисли какво прави и за какво се бори“, заяви президентът на представянето на системата eBalls, на което присъстваха командири на подразделения за безпилотни летателни апарати.

Зеленски отбеляза, че осигуряването на това ниво на загуби за Русия е отговорност на всички клонове на армията.

„Това може да се постигне, преди всичко, с помощта на дронове от всякакъв тип“, добави той.