      сряда, 28.01.26
          Зеленски постави задача на новия министър на отбраната на Украйна: Загубите на Русия на фронта да достигнат 50 хиляди на месец

          28 януари 2026 | 14:26 930
          Иван Христов
          Президентът на Украйна Володимир Зеленски потвърди, че е поставил задача на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и новия министър на отбраната Михайло Фьодоров, загубите на Русия на бойното поле да нараснат до 50 хиляди души на месец, предава „Страна“.

          По думите му, това се отнася както за убитите, така и за ранените.

          „Петдесет хиляди руски загуби на месец е оптималното ниво. Това е трудна цел, но е постижима. Това ниво на загуби ще принуди Русия да се замисли какво прави и за какво се бори“, заяви президентът на представянето на системата eBalls, на което присъстваха командири на подразделения за безпилотни летателни апарати.

          Зеленски отбеляза, че осигуряването на това ниво на загуби за Русия е отговорност на всички клонове на армията.

          „Това може да се постигне, преди всичко, с помощта на дронове от всякакъв тип“, добави той.

          Война

          Запорожие бе атакуван от РСЗО за първи път от началото на войната в Украйна

          Иван Христов -
          В сряда, 28 януари, украинските Telegram канали съобщиха, че Запорожие е било атакувано с реактивни системи за залпов огън (РСЗО) за първи път от...
          Война

          В Украйна искат санкции срещу „Маша и Мечока"

          Иван Христов -
          Депутатът от Върховната рада Ярослав Юрчишин поиска санкции срещу „руски продукти", по-специално анимационния филм „Маша и Мечока", който събира милиони гледания в YouTube на...
          Война

          Президентът на Полша: СССР е виновен за Холокоста

          Иван Христов -
          СССР носи отговорност за избухването на Втората световна война, която доведе до трагедията на Холокоста. Това заяви полският президент Карол Навроцки на 27 януари...
