      сряда, 28.01.26
          Жертвите в Украйна наближават два милиона

          28 януари 2026 | 09:04
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Броят на руските и украинските войници, убити, ранени или изчезнали от началото на войната в Украйна, може да достигне близо два милиона още до тази пролет, сочи ново проучване, цитирано от The New York Times.

          Изследването е публикувано от Център за стратегически и международни изследвания във Вашингтон и представя една от най-мрачните оценки за човешката цена на конфликта. Според анализа около 1,2 милиона руски войници и близо 600 000 украински военнослужещи са били убити, ранени или обявени за изчезнали. Така общият брой на жертвите за двете страни достига приблизително 1,8 милиона души.

          Точният мащаб на загубите остава трудно установим. Русия редовно е обвинявана, че занижава броя на загиналите и ранените си, докато Украйна не публикува официални данни за военните си загуби. Проучването се базира на оценки на американското и британското правителство, както и на данни от независими източници.

          Цифрите подчертават и ограничения напредък на руските сили на фронта. Според анализа в някои райони руските войски напредват между 15 и 70 метра на ден, въпреки огромните загуби. От януари 2024 г. Русия е завзела едва около 1,5% от украинската територия, като общо контролира приблизително 20% от страната.

          През зимните месеци бойните действия се забавят заради ниските температури, но Русия продължава бавен натиск в регионите Луганск и Донецк, с цел установяване на пълен контрол над Източна Украйна.

          Тактиката и на двете армии също се променя. Заради масовото използване на дронове Русия все по-често избягва големи придвижвания на тежка бронетехника, разчитайки на малки групи войници пеша или с мотоциклети, които са по-трудни за засичане. От украинска страна дрон операторите следят следи от стъпки и гуми в снега, за да откриват руски позиции.

          Данните за жертвите бяха оповестени малко след преговорите между руски, украински и американски представители – първите с участие и на трите страни. Срещите приключиха с необичайно позитивни сигнали.

          Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че разговорите са довели до напредък и че Киев е готов за нови срещи. От руска страна говорителят на Кремъл Дмитрий Песков посочи, че диалогът ще бъде подновен още следващата седмица, макар краят на войната да остава неясен.

          Последвайте Евроком в Google News

          Вашият коментар
