НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 28.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИкономика

          Златото проби 5300 долара, среброто с 40% ръст за месец

          28 януари 2026 | 11:36 130
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Пазарите на благородни метали отчетоха изключително силно движение през последните 24 часа, като цената на златото преодоля психологическите граници и достигна нива над 5300 щатски долара за тройунция.

          - Реклама -

          Паралелно с това среброто се изкачи до впечатляващите 116 щатски долара за унция. Този рязък възход се случва в условия на глобална геополитическа несигурност и отчетливо отслабване на американската валута, което пренасочва инвеститорския интерес към по-сигурни активи.

          Статистиката за последния месец показва значителна динамика при основните метали. Цената на среброто е нараснала с близо 40 на сто, докато златото бележи ръст от около 17% за същия период. Дори в краткосрочен план темповете остават високи – само в рамките на последното денонощие златото е поскъпнало с около 4,5%.

          Икономическите анализатори отдават това движение на комбинация от няколко фундаментални фактора. Основен двигател е сривът на щатския долар, който достигна най-ниските си стойности от близо четири години насам.

          Златото премина 5 000 долара за тройунция на фона на глобална несигурност Златото премина 5 000 долара за тройунция на фона на глобална несигурност

          В същото време еврото демонстрира сила спрямо долара, което допълнително подкрепя цените на металите. Наблюдава се и трайно изтегляне на капитали от пазарите на държавни облигации въпреки техните по-високи доходности – ясен сигнал за недоверие към дълговите инструменти.

          Инвеститорите все по-категорично се отдръпват от рисковите активи, насочвайки се към физически активи със защитна функция като златото и среброто. Този процес е подсилен и от очакванията за по-меки парични условия в Съединените щати, които продължават да оказват натиск върху зелената валута.

          Финансовият експерт Макс Баклаян от „Тавекс“ коментира текущата ситуация на пазара, отбелязвайки устойчивия интерес от страна на купувачите.

          Според него годината стартира със стабилно търсене, което повтаря нивата от края на предходната година. Основният мотив на потребителите не е спекулативен, а предпазен.

          Основната мотивация при покупките остава търсенето на сигурност и защита на спестяванията, а не краткосрочна спекулация. Златото продължава да се възприема като надежден актив за дългосрочно съхранение на стойност в условията на несигурна икономическа среда“, допълва експертът.

          Пазарите на благородни метали отчетоха изключително силно движение през последните 24 часа, като цената на златото преодоля психологическите граници и достигна нива над 5300 щатски долара за тройунция.

          - Реклама -

          Паралелно с това среброто се изкачи до впечатляващите 116 щатски долара за унция. Този рязък възход се случва в условия на глобална геополитическа несигурност и отчетливо отслабване на американската валута, което пренасочва инвеститорския интерес към по-сигурни активи.

          Статистиката за последния месец показва значителна динамика при основните метали. Цената на среброто е нараснала с близо 40 на сто, докато златото бележи ръст от около 17% за същия период. Дори в краткосрочен план темповете остават високи – само в рамките на последното денонощие златото е поскъпнало с около 4,5%.

          Икономическите анализатори отдават това движение на комбинация от няколко фундаментални фактора. Основен двигател е сривът на щатския долар, който достигна най-ниските си стойности от близо четири години насам.

          Златото премина 5 000 долара за тройунция на фона на глобална несигурност Златото премина 5 000 долара за тройунция на фона на глобална несигурност

          В същото време еврото демонстрира сила спрямо долара, което допълнително подкрепя цените на металите. Наблюдава се и трайно изтегляне на капитали от пазарите на държавни облигации въпреки техните по-високи доходности – ясен сигнал за недоверие към дълговите инструменти.

          Инвеститорите все по-категорично се отдръпват от рисковите активи, насочвайки се към физически активи със защитна функция като златото и среброто. Този процес е подсилен и от очакванията за по-меки парични условия в Съединените щати, които продължават да оказват натиск върху зелената валута.

          Финансовият експерт Макс Баклаян от „Тавекс“ коментира текущата ситуация на пазара, отбелязвайки устойчивия интерес от страна на купувачите.

          Според него годината стартира със стабилно търсене, което повтаря нивата от края на предходната година. Основният мотив на потребителите не е спекулативен, а предпазен.

          Основната мотивация при покупките остава търсенето на сигурност и защита на спестяванията, а не краткосрочна спекулация. Златото продължава да се възприема като надежден актив за дългосрочно съхранение на стойност в условията на несигурна икономическа среда“, допълва експертът.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Самолетна катастрофа в Индия отне живота на високопоставен политик

          Дамяна Караджова -
          Частен самолет, на борда на който е пътувал заместник-главният министър на индийския щат Махаращра
          Общество

          Учителката на самоубилия се 18-годишен Билгин: Готова съм да си подам оставката

          Росица Николаева -
          Трагедия и напрежение в пазарджишкото село Нова махала. Информация за скандалите в местното училище заля социалните мрежи, а ученици и родители излязоха на протест. Причината...
          Свят

          Politico: Роберт Фицо е определил Тръмп като „опасен“ след срещата им в Мар-а-Лаго

          Екип Евроком -
          Словашкият министър-председател Роберт Фицо е споделил силно притеснителни наблюдения относно психическото състояние на американския президент Доналд Тръмп пред свои европейски колеги. Според информация на...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions