Пазарите на благородни метали отчетоха изключително силно движение през последните 24 часа, като цената на златото преодоля психологическите граници и достигна нива над 5300 щатски долара за тройунция.

Паралелно с това среброто се изкачи до впечатляващите 116 щатски долара за унция. Този рязък възход се случва в условия на глобална геополитическа несигурност и отчетливо отслабване на американската валута, което пренасочва инвеститорския интерес към по-сигурни активи.

Статистиката за последния месец показва значителна динамика при основните метали. Цената на среброто е нараснала с близо 40 на сто, докато златото бележи ръст от около 17% за същия период. Дори в краткосрочен план темповете остават високи – само в рамките на последното денонощие златото е поскъпнало с около 4,5%.

Икономическите анализатори отдават това движение на комбинация от няколко фундаментални фактора. Основен двигател е сривът на щатския долар, който достигна най-ниските си стойности от близо четири години насам.

В същото време еврото демонстрира сила спрямо долара, което допълнително подкрепя цените на металите. Наблюдава се и трайно изтегляне на капитали от пазарите на държавни облигации въпреки техните по-високи доходности – ясен сигнал за недоверие към дълговите инструменти.

Инвеститорите все по-категорично се отдръпват от рисковите активи, насочвайки се към физически активи със защитна функция като златото и среброто. Този процес е подсилен и от очакванията за по-меки парични условия в Съединените щати, които продължават да оказват натиск върху зелената валута.

Финансовият експерт Макс Баклаян от „Тавекс“ коментира текущата ситуация на пазара, отбелязвайки устойчивия интерес от страна на купувачите.

Според него годината стартира със стабилно търсене, което повтаря нивата от края на предходната година. Основният мотив на потребителите не е спекулативен, а предпазен.

„Основната мотивация при покупките остава търсенето на сигурност и защита на спестяванията, а не краткосрочна спекулация. Златото продължава да се възприема като надежден актив за дългосрочно съхранение на стойност в условията на несигурна икономическа среда“, допълва експертът.