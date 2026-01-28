Зорница Илиева: Всички съюзници на Русия и Китай биват заплашвани от САЩ

„Всички съюзници на Русия и Китай биват заплашвани от САЩ. Ето Венецуела, например, както и заплахите към Куба.“

Това каза международният анализатор Зорница Илиева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Илиева коментира по-подробно ситуацията във Венецуела. По думите й вече се знаело, че задържането на Мадуро се е случило с активното съдействие на генерали около него, които били изключили противовъздушната охрана на дома на венецуелски президент.

Международният анализатор взе отношение и по темата за немското предложение за Европа на две скорости. Тя обясни, че целта на това е Германия, която в момента има редица икономически трудности, да излезе от тях, обединявайки се с другите пет най-богати държави от Европейския съюз. Гостенката припомни, че тази идея за разделянето на две скорости на развитие на държавите от ЕС не е нова, тя е предлагана още преди години от френския президент Еманюел Макрон.