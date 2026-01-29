НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          100 общински проекта получават финансиране за нови амбулатории и медицинско оборудване

          29 януари 2026 | 17:10
          Приключи оценката на проектните предложения по процедура BG-RRP-12.014 „Изграждане на съвременна материално-техническа база и осигуряване на медицинска апаратура и обзавеждане за амбулатории за извънболнична помощ и консултативни медико-социални звена“, финансирана по Механизма за възстановяване и устойчивост.

          В рамките на процедурата са подадени 135 проектни предложения от 43 общински администрации. След приключване на оценяването 100 проекта са одобрени за финансиране, в съответствие с индикаторите по инвестиция C12.I7 „Развитие на амбулаторните грижи“.

          Осем проектни предложения са били отхвърлени поради несъответствие с изискванията, а 27 проекта са включени в резервния списък.

          Основният фокус на процедурата е изграждането и оборудването на амбулатории за извънболнична медицинска помощ, както и на консултативни медико-социални звена в отдалечени и трудно достъпни райони на страната.

          Предвижда се новоизградените амбулатории да бъдат предоставяни за безвъзмездно ползване от лекари и медицински сестри, чрез договори между общините и медицинските специалисти.

          С изпълнението на одобрените проекти се очаква подобряване на достъпа до първична извънболнична медицинска помощ, както и по-добро териториално покритие на здравните услуги в България.

