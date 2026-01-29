19FortyFive: Китай успя да разгадае тайната на американския стратегически бомбардировач B-21

Американското издание 19FortyFive е уверено, че китайските инженери са разкрили тайните на американския B-21. Става въпрос изключително опитни специалисти от Китайския център за изследвания и разработки по аеродинамика, които са дешифрирали конструктивните характеристики на най-новия стратегически бомбардировач.

- Реклама -

Китайската платформа PADJ-X е позволила бърз анализ на данните за B-21 и идентифициране на аеродинамичните ограничения на самолета. Системата е способна и да моделира поведението на задвижващата система, радарни и инфрачервени сигнатури.

„Ако PADJ-X се окаже толкова ефективен, колкото твърдят неговите разработчици, най-значителното му въздействие може да бъде върху собственото разработване на самолети в Китай, а не върху идентифицирането на уязвимости в чужди системи“, пишат американците.