      четвъртък, 29.01.26
          Война

          19FortyFive: Китай успя да разгадае тайната на американския стратегически бомбардировач B-21

          29 януари 2026 | 12:17
          Американското издание 19FortyFive е уверено, че китайските инженери са разкрили тайните на американския B-21. Става въпрос изключително опитни специалисти от Китайския център за изследвания и разработки по аеродинамика, които са дешифрирали конструктивните характеристики на най-новия стратегически бомбардировач.

          Китайската платформа PADJ-X е позволила бърз анализ на данните за B-21 и идентифициране на аеродинамичните ограничения на самолета. Системата е способна и да моделира поведението на задвижващата система, радарни и инфрачервени сигнатури.

          „Ако PADJ-X се окаже толкова ефективен, колкото твърдят неговите разработчици, най-значителното му въздействие може да бъде върху собственото разработване на самолети в Китай, а не върху идентифицирането на уязвимости в чужди системи“, пишат американците.

