5500 долара за тройунция: Златото достигна нов ценови връх

Цената на златото скочи до нов исторически връх над 5500 долара за тройунция, петролът поскъпна, а борсовите индекси тръгнаха надолу след изостряне на геополитическото напрежение от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп, който отправи заплахи за военен удар срещу Иран.

Ръстът обхвана и среброто, което също достигна рекордни нива. Движението беше подкрепено и от по-слабия долар на фона на спекулации, че Тръмп не възразява срещу отслабването на световната резервна валута.

Без особено отражение върху пазарите премина и последното решение на Федералния резерв за паричната политика, макар че инвеститорите залагат на понижение на лихвите по-късно през годината, в навечерието на номинацията на нов управител на централната банка от страна на Тръмп.

Цената на златото се повиши с над 300 долара в рамките на 28 януари, достигайки връх от 5588,71 долара, след като американският президент заяви, че Техеран трябва спешно да договори споразумение за ядрената си програма, за която Западът подозира, че цели създаване на атомно оръжие.

„Си Ен Ен“ съобщи, че президентът обмисля военен удар, след като ядрените преговори не са постигнали напредък.

Иранският външен министър Абас Арагчи предупреди в сряда, че всяка американска военна операция ще срещне незабавен и решителен отговор, като добави, че иранските сили държат „пръста си на спусъка“.