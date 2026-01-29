НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 29.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          83-годишна жена пострада при пожар

          29 януари 2026 | 12:05 140
          Снимка: БГНЕС
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Сподели
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          83-годишна жена от Троян е пострадала при пожар в дома си, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал на 28 януари около обяд, когато в Районното управление в Троян е получен сигнал за възникнал пожар в къща в махала „Голяма рибня“. По първоначални данни огънят е бил предизвикан поради невнимание при боравене със свещи.

          - Реклама -

          Според информацията, свещите са били запалени в помещение, обитавано от възрастната жена. Вследствие на това пламъците са обхванали забрадката ѝ, изработена от изкуствена материя, което е довело до наранявания.

          Не се е наложила намеса на екип от Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Троян, тъй като пожарът е бил потушен своевременно. Пострадалата е транспортирана с изгаряния в болница в София за оказване на медицинска помощ. Служители на РУ Троян са извършили необходимите процесуално-следствени действия, като работата по изясняване на случая продължава.

          83-годишна жена от Троян е пострадала при пожар в дома си, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал на 28 януари около обяд, когато в Районното управление в Троян е получен сигнал за възникнал пожар в къща в махала „Голяма рибня“. По първоначални данни огънят е бил предизвикан поради невнимание при боравене със свещи.

          - Реклама -

          Според информацията, свещите са били запалени в помещение, обитавано от възрастната жена. Вследствие на това пламъците са обхванали забрадката ѝ, изработена от изкуствена материя, което е довело до наранявания.

          Не се е наложила намеса на екип от Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Троян, тъй като пожарът е бил потушен своевременно. Пострадалата е транспортирана с изгаряния в болница в София за оказване на медицинска помощ. Служители на РУ Троян са извършили необходимите процесуално-следствени действия, като работата по изясняване на случая продължава.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Мария Габриел иска да е зам.-генерален директор на ЮНЕСКО

          Катя Илиева -
          Зад кандидатурата й застава държавата в лицето на външния министър
          Политика

          Любомир Стефанов: Много от хората в БСП може би ще се приютят под сянката на Румен Радев

          Росица Николаева -
          "Възможно е господин Главчев да приеме за трети път да е служебен премиер, но е възможно и да се е уморил, тъй като в този мач...
          Политика

          НА ЖИВО: „Фронт за лева“ преди създаването на движение за „Булекзит“

          Никола Павлов -
          Организацията казва за решенията си
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions