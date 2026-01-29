83-годишна жена пострада при пожар

83-годишна жена от Троян е пострадала при пожар в дома си, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал на 28 януари около обяд, когато в Районното управление в Троян е получен сигнал за възникнал пожар в къща в махала „Голяма рибня“. По първоначални данни огънят е бил предизвикан поради невнимание при боравене със свещи.

Според информацията, свещите са били запалени в помещение, обитавано от възрастната жена. Вследствие на това пламъците са обхванали забрадката ѝ, изработена от изкуствена материя, което е довело до наранявания.

Не се е наложила намеса на екип от Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Троян, тъй като пожарът е бил потушен своевременно. Пострадалата е транспортирана с изгаряния в болница в София за оказване на медицинска помощ. Служители на РУ Троян са извършили необходимите процесуално-следствени действия, като работата по изясняване на случая продължава.