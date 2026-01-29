97 наши военни заминават за участие в състава на KFOR

29 януари 2026 | 10:25
В Плевен с тържествен ритуал официално изпращат военен контингент за участие в състава на Стабилизиращите сили на НАТО в Косово (KFOR).
Церемонията е на централния площад „Възраждане“ от 11 часа. Формированието е в състав от 97 военнослужещи. То ще бъде дислоцирано в база „Виладжио – Италия“.
В продължение на 6 месеца българските военнослужещи ще изпълняват своите задължения на длъжности в състава на национален поддържащ елемент, военнослужещи в щаба на Регионално командване „Запад“ и маневрена рота с логистично отделение и медицински пункт в състава на многонационалния батальон на Регионално командване „Запад“ на Стабилизиращите сили на НАТО в Косово.
Командир на маневрената рота е капитан Георги Вълканов от военно формирование 42800.
