97 наши военни заминават за участие в състава на KFOR

В Плевен с тържествен ритуал официално изпращат военен контингент за участие в състава на Стабилизиращите сили на НАТО в Косово (KFOR).

Церемонията е на централния площад „Възраждане“ от 11 часа. Формированието е в състав от 97 военнослужещи. То ще бъде дислоцирано в база „Виладжио – Италия“.

В продължение на 6 месеца българските военнослужещи ще изпълняват своите задължения на длъжности в състава на национален поддържащ елемент, военнослужещи в щаба на Регионално командване „Запад“ и маневрена рота с логистично отделение и медицински пункт в състава на многонационалния батальон на Регионално командване „Запад“ на Стабилизиращите сили на НАТО в Косово.

Командир на маневрената рота е капитан Георги Вълканов от военно формирование 42800.