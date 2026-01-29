НА ЖИВО
      четвъртък, 29.01.26
          Наука и Технологии

          Amazon съкращава 16 000 служители в битката за лидерство при изкуствения интелект

          29 януари 2026 | 16:35
          Михаил Георгиев
          Amazon обяви съкращаването на 16 000 служители, което бележи втория кръг от мащабни редуцирания на работните места в рамките на последните три месеца. Технологичният гигант предприема тази драстична мярка в опит да оптимизира структурата си и да подобри позициите си в ожесточената конкурентна битка за надмощие в сферата на изкуствения интелект.

          В публикация в корпоративния блог компанията поясни, че основната цел е намаляване на бюрокрацията и ускоряване на процесите по вземане на решения. Бет Галети, старши вицепрезидент „Човешки ресурси“ в Amazon, коментира стратегията с думите: „Работим за укрепване на нашата организация чрез намаляване на разходите, увеличаване на собствеността и премахване на бюрокрацията“.

          Този ход следва предишното обявление от края на октомври, когато бяха съкратени 14 000 корпоративни служители. Действията са продиктувани от визията на главния изпълнителен директор Анди Джаси, който се стреми компанията да функционира с гъвкавостта на „най-големия стартъп в света“. Джаси настоява за бърза адаптация в условията на технологична революция, предизвикана от навлизането на изкуствения интелект.

          Amazon запазва позицията си на втория по големина частен работодател в САЩ след Walmart. Според данни от проучване от 2024 г., подадено до Комисията за равни възможности при заетостта на САЩ, корпоративният състав на компанията надхвърля 350 000 души. Двете скорошни вълни на съкращения засягат общо около 9% от офис персонала на гиганта.

          Въпреки мащаба на промените, от ръководството уверяват, че това няма да се превърне в постоянна практика. В блог публикацията си Галети уточни, че вълните от съкращения няма да се превърнат в „нов ритъм“ на работа. Вместо това Amazon оценява „собствеността, скоростта и капацитета за изобретяване за клиентите и прави корекции, ако е необходимо“, каза Галети.

          Компанията се намира в пряка конкуренция с технологични лидери като Microsoft, Google, Meta и OpenAI. Всички те се борят за увеличаване на изчислителната мощност и развитието на големи езикови модели, които се считат за основата на икономиката на бъдещето. Джаси подчертава, че настоящите съкращения са мотивирани повече от стремежа към ефективност, отколкото от необходимостта за икономии на разходи.

          Засегнатите служители ще разполагат с 90-дневна възможност да потърсят нови позиции вътрешно в компанията. Тези, които не бъдат преназначени, ще получат обезщетения при прекратяване на трудовите договори и допълнителни придобивки.

          Новината за съкращенията е била съобщена на персонала чрез вътрешен имейл във вторник вечерта. Съобщението изглежда е било изпратено погрешка предварително, тъй като е препращало към блог публикацията, която официално е била качена едва в сряда сутринта.

          Паралелно с промените в персонала, Amazon обяви и стратегически промени в търговията на дребно. Компанията ще затвори своите бизнеси за хранителни стоки Amazon Fresh и Amazon Go, за да фокусира усилията си върху магазините с марката Whole Foods.

          Въпреки нарастващите опасения, че изкуственият интелект измества работните места на служителите тип „бели якички“, доклад на Vanguard предполага, че страховете са преувеличени. Инвестиционната фирма наскоро заяви, че „всъщност работните места, които са силно изложени на автоматизация с изкуствен интелект, растат по-бързо, отколкото преди пандемията“.

          Въпреки това експертите отбелязват, че ситуацията не е напълно безопасна за всички. Някои компании вече съкращават позиции, тъй като AI може да автоматизира задачите на служители на начално ниво или да повиши ефективността на настоящите кадри. За момента обаче „няма доказателства, че технологията нанася широко разпространени щети“, се посочва в анализите.

