      четвъртък, 29.01.26
          Армията и полицията на Венецуела обявиха лоялност към временния президент Делси Родригес

          29 януари 2026 | 01:58 310
          Снимка: БГНЕС
          Венецуелските въоръжени сили и полицията официално декларираха лоялност към временния президент Делси Родригес, след като по-рано този месец Съединените щати отстраниха от власт Николас Мадуро.

          Министърът на отбраната Владимир Падрино публично потвърди подкрепата на армията, като връчи на Родригес церемониалния жезъл и меча на националния герой Симон Боливар – силен символичен жест за приемственост и власт.

          „Заклеваме се в пълна лоялност и подчинение“, заяви Падрино по време на церемонията.

          Подкрепа за временното управление изрази и вътрешният министър Диосдадо Кабельо, считан за една от най-влиятелните фигури в силовия апарат на страната. От името на полицейските сили той заяви тяхната вярност към новото ръководство, което допълнително затвърждава контрола на Родригес върху ключовите институции за сигурност.

          Декларациите идват на фона на дълбока политическа трансформация във Венецуела и са възприемани като решаващ фактор за стабилизирането на властта след отстраняването на Мадуро.

