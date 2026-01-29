НА ЖИВО
          Армията и полицията се заклеха във вярност на новото ръководство на Венецуела

          29 януари 2026 | 09:05
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Венецуелската армия и полиция положиха клетва за „безпрекословна вярност и подчинение“ към временния президент Делси Родригес. Церемонията се състоя във Фуерте Тиуна – военизиран район на Каракас, където на 3 януари американската армия залови президента Николас Мадуро.

          Министърът на отбраната Владимир Падрино официално предаде на Родригес жезъла, символизиращ върховното командване на въоръжените сили, както и сабята на Симон Боливар – героя на венецуелската борба за независимост.

          „Заклеваме се в безпрекословна вярност и подчинение“,
          заяви Падрино по време на церемонията, като подчерта, че военните „признават“ Родригес за свой лидер.

          Лоялност към временния президент от името на органите на реда декларира и министърът на вътрешните работи Диосдадо Кабельо:

          „Нашата вярност към конституцията и временния президент е безпрекословна, защото съзнаваме, че защитата на нейните действия е равнозначна на защита на приемствеността в управлението и на единството на венецуелския народ. Под нейното командване ние ще гарантираме ефективно вътрешния ред и защитата на народа“.

          Официалното поемане на контрола над въоръжените сили се смята за ключов момент за Делси Родригес, тъй като именно то ѝ дава възможност да изпълнява пълноценно функциите на държавен глава, разполагайки с всички президентски правомощия.

          Президентът на Венецуела Делси Родригес: Писна ми от заповедите на САЩ Президентът на Венецуела Делси Родригес: Писна ми от заповедите на САЩ

          На 3 януари американските сили заловиха Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес при военна операция и ги отведоха в Ню Йорк. Там на Мадуро бяха повдигнати обвинения, свързани с наркотрафик.

          Делси Родригес положи клетва като президент на 5 януари. До този момент тя беше смятана за един от най-близките и лоялни хора от обкръжението на Мадуро и определи задържането му като грубо погазване на международното право.

          Президентът на САЩ обаче възприе по-помирителен тон спрямо новото ръководство на Венецуела. Родригес е официалният представител на Каракас в преговорите с Вашингтон по ключови теми, включително управлението на огромните петролни залежи на страната.

          Родригес атакува Мария Корина Мачадо

          В речта си по време на церемонията Делси Родригес отправи остри думи към опозицията, избрала, по думите ѝ, „екстремизма“, като направи пряка препратка към опозиционния лидер и носител на Нобелова награда за мир Мария Корина Мачадо.

          „Който наистина обича Венецуела, нека се върне, а тези, които желаят злото и агресията срещу венецуелския народ да продължат вечно, нека си останат във Вашингтон! Те няма да влязат тук и да застрашат мира и спокойствието на Републиката: ще има законност, ще има правосъдие. Отворени сме за споразумение, за диалог, но не и за нов акт на агресия“,
          заяви Родригес.

          Мария Корина Мачадо подкрепи американската намеса, довела до залавянето на Мадуро. В сряда тя се срещна с държавния секретар на САЩ Марко Рубио във Вашингтон, след което заяви:

          „Мисля, че никой не вярва на Делси Родригес“.

          На Мачадо беше забранено да се кандидатира на президентските избори през 2024 година, след което тя беше принудена да премине в нелегалност. Въпреки това през декември успя да напусне Венецуела, за да получи Нобеловата награда за мир в Осло, а след това замина за Съединените щати.

