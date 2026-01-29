Председателят на БСП и вицепремиер в оставка Атанас Зафиров обяви ключово решение в навечерието на изборите. В интервю за БНТ той съобщи, че няма да участва в листите за следващото Народно събрание. Този ход е мотивиран от желанието му да отвори вратите на партията за нови лица и да даде път на младите социалисти, като същевременно продължи да ръководи политическата сила в този критичен момент.

Зафиров направи откровен анализ на участието на левицата в управлението, признавайки, че партията излиза от този период с електорални щети, но с изпълнен дълг към държавата. Той подчерта, че БСП е поела риска да управлява в името на стабилността.

„Фактът е, че БСП като партия излиза отслабена от това управление. И с това бяхме наясно още от самото начало, когато поехме тежък ангажимент да сложим държавния интерес над теснопартийния“, заяви лидерът на социалистите.

Според него кабинетът е функционирал като ляво-центристко управление, а благодарение на активната роля на БСП са реализирани ключови социални политики. Зафиров бе категоричен в подкрепата си към представителите на левицата във властта: „Аз държа да го кажа – стоя зад всяко нещо, което са свършили нашите министри и нашите участници в парламента“.

Лидерът на БСП отхвърли твърденията за политическа зависимост от ГЕРБ или ДПС. Той настоя, че е водил диалог с всички формации единствено за осигуряване на подкрепа за социалните мерки в бюджета. В подкрепа на тезата си за значимостта на левицата, той се позова на думите на лидера на ГЕРБ.

„Аз мога да цитирам думите на Бойко Борисов, който казва, че това управление оцеля благодарение на БСП. Аз търсих съюзници в социалната част на бюджета, за да осмислим нашето участие и нашата заявка да бъдем социалният стожер в това управление“, обясни Зафиров.

Напрежението вътре в партията обаче остава високо. Зафиров определи решението на Националния съвет за свикване на Конгрес с една-единствена точка – смяна на председателя – като „елитарно“, „противоречиво“ и „дълбоко необяснимо“. Неговата позиция е, че висшият форум на партията трябва да се проведе след вота, за да не се дестабилизира структурата точно преди изборите.

„От една страна дава положителна оценка за участието ни в управлението, а от друга свиква Конгрес с една единствена точка – смяна на председателя“, коментира той и предупреди: „Вкарването на БСП в този момент в убийствена вътрешна война е път за никъде.“

Той бе категоричен, че отричането на участието във властта би било грешка с дългосрочни последици. „БСП ще бъде вкарана в един коловоз, от който после няма десетки години излизане“, прогнозира председателят.

Въпреки натиска и критиките след падането на правителството, Зафиров заяви твърдо, че няма да подаде оставка на този етап, защото това би било предателство към екипа, с който работи за възстановяването на партията. Вместо това, той прави лична жертва, оттегляйки се от надпреварата за депутатско място.

„БСП трябва да отвори листите си за млади, подготвени хора и да чуе гласа на обществото. Правя крачка назад и давам заявка, че няма да участвам в следващите парламентарни листи“, обяви той.

По отношение на политическата обстановка, Зафиров коментира и потенциалния нов проект на президента Румен Радев. Въпреки че намира за нормално да се търсят допирни точки, той е реалист за предстоящата кампания.

„Нека видим какъв е характерът на проекта, който той ще представи. На тези избори е ясно, че той ще бъде опонент на БСП“, заключи лидерът на социалистите.