Автомобил се вряза в еврейски център в Ню Йорк, полицията разследва престъпление от омра

Полицията в Ню Йорк разследва възможно престъпление от омраза, след като автомобил се е врязал многократно в ортодоксален еврейски център в квартал Бруклин. Задържан е мъж, който е блъснал неколкократно със своя автомобил задната врата на Световната централа на Хабад-Любавич, съобщи полицейският комисар на града Джесика Тиш.

Watch as a car repeatedly tries to crash into the Chabad Lubavitch headquarters in Brooklyn, New York.



The underground tunnels beneath the building were not harmed.



The ADL is about to declare a national emergency. pic.twitter.com/Svp4Jkg5aZ — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) January 29, 2026

- Реклама -

Видеокадри, разпространени в интернет, показват как водачът се врязва във вратата на сградата, след което дава назад и отново я удря. При инцидента няма пострадали, уточниха от полицията.

A vehicle repeatedly rammed into Chabad World Headquarters in New York. Thankfully, no one was injured, and the perpetrator has been detained. Antisemitism isn’t just a Jewish problem, it’s a world problem, and it must be universally condemned. pic.twitter.com/l5qoqf2FXs — StandWithUs (@StandWithUs) January 29, 2026

По думите на Тиш мерките за сигурност около религиозните обекти в града са значително засилени, включително с разполагане на антитерористични екипи и сапьори. Ню Йорк, където живее най-голямата еврейска общност извън Израел, се намира в състояние на повишена готовност на фона на нарастващия брой сигнали за антисемитски прояви.

This is horrific. Full solidarity with Jewish community in New York.



Glad to hear no one was hurt. https://t.co/eFPCRxEBoO — Ihab Hassan (@IhabHassane) January 29, 2026

Кметът на града Зоран Мамдани определи случилото се като „дълбоко тревожно“.