      четвъртък, 29.01.26
          Автомобил се вряза в еврейски център в Ню Йорк, полицията разследва престъпление от омра

          29 януари 2026 | 10:55
          Полицията в Ню Йорк разследва възможно престъпление от омраза, след като автомобил се е врязал многократно в ортодоксален еврейски център в квартал Бруклин. Задържан е мъж, който е блъснал неколкократно със своя автомобил задната врата на Световната централа на Хабад-Любавич, съобщи полицейският комисар на града Джесика Тиш.

          Видеокадри, разпространени в интернет, показват как водачът се врязва във вратата на сградата, след което дава назад и отново я удря. При инцидента няма пострадали, уточниха от полицията.

          По думите на Тиш мерките за сигурност около религиозните обекти в града са значително засилени, включително с разполагане на антитерористични екипи и сапьори. Ню Йорк, където живее най-голямата еврейска общност извън Израел, се намира в състояние на повишена готовност на фона на нарастващия брой сигнали за антисемитски прояви.

          Кметът на града Зоран Мамдани определи случилото се като „дълбоко тревожно“.

          „Всяка заплаха срещу еврейска институция или място за богослужение трябва да се приема сериозно. Антисемитизмът няма място в нашия град, а насилието или сплашването на еврейските нюйоркчани е недопустимо“, написа той в X.

