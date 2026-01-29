Автомобил се вряза в еврейски център в Ню Йорк, полицията разследва престъпление от омра

Полицията в Ню Йорк разследва възможно престъпление от омраза, след като автомобил се е врязал многократно в ортодоксален еврейски център в квартал Бруклин. Задържан е мъж, който е блъснал неколкократно със своя автомобил задната врата на Световната централа на Хабад-Любавич, съобщи полицейският комисар на града Джесика Тиш.
Watch as a car repeatedly tries to crash into the Chabad Lubavitch headquarters in Brooklyn, New York.— Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) January 29, 2026
Видеокадри, разпространени в интернет, показват как водачът се врязва във вратата на сградата, след което дава назад и отново я удря. При инцидента няма пострадали, уточниха от полицията.
A vehicle repeatedly rammed into Chabad World Headquarters in New York. Thankfully, no one was injured, and the perpetrator has been detained. Antisemitism isn’t just a Jewish problem, it’s a world problem, and it must be universally condemned. pic.twitter.com/l5qoqf2FXs— StandWithUs (@StandWithUs) January 29, 2026
По думите на Тиш мерките за сигурност около религиозните обекти в града са значително засилени, включително с разполагане на антитерористични екипи и сапьори. Ню Йорк, където живее най-голямата еврейска общност извън Израел, се намира в състояние на повишена готовност на фона на нарастващия брой сигнали за антисемитски прояви.
This is horrific. Full solidarity with Jewish community in New York.— Ihab Hassan (@IhabHassane) January 29, 2026
Glad to hear no one was hurt. https://t.co/eFPCRxEBoO
Кметът на града Зоран Мамдани определи случилото се като „дълбоко тревожно“.