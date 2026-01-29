Светът на авиацията стана свидетел на историческо събитие, което бележи нова ера в безопасността на полетите. За първи път в историята система за автопилот извърши напълно автоматизирано аварийно кацане в реална критична ситуация, спасявайки самолет и екипаж без човешка намеса в управлението.

Инцидентът се разигра на 20 декември в небето над американския щат Колорадо. Самолет „Beechcraft 200“, конфигуриран за превоз на между 7 и 9 пътници, изпълнява полет, когато внезапно възниква сериозен технически проблем с херметизацията на кабината. На борда по това време се намират двама пилоти, без пасажери.

В този критичен момент се активира иновативната система Autoland, разработена от технологичния гигант Garmin. Софтуерът незабавно поема пълния контрол над летателната машина. Виртуалният асистент не само управлява самолета, но и влиза в ролята на комуникатор, водейки радиообмен с авиодиспечерите като истински пилот. В крайна сметка машината е приземена безопасно на летище „Роки Маунтин“, разположено в близост до Денвър, точно в 14:20 ч. местно време.

Говорител на компанията производител потвърди значениетo на случая „Това е първият случай, в който Autoland е използван от началото до края в реална извънредна ситуация“.

Въпреки че съвременната авиация често разчита на автоматизирани системи за помощ при лоши метеорологични условия, този случай представлява качествен скок напред. Системата е проектирана да действа като последна преграда пред катастрофата, позволявайки „пълен контрол на полета за кацане на самолета, когато пилотът не е в състояние да действа“, уточняват от Garmin.

Крис Таунсли, главен изпълнителен директор на Buffalo River Aviation, разясни хронологията на събитията в кабината. „Системата за автоматично кацане се активирала автоматично, след като самолетът е претърпял бърза и неволна загуба на налягане“, обясни той. Реакцията на екипажа е била професионална и премерена – пилотите незабавно са поставили кислородните си маски. След като са оценили ситуацията, те са взели съзнателно решение да не изключват автопилота.

Изкуственият интелект е извършил сложни изчисления в реално време, избирайки най-подходящото място за кацане на базата на оставащото разстояние и дължината на наличните писти. Кадри, разпространени от спешните служби, показват как двамата пилоти слизат спокойно от самолета след успешното приземяване.

Решението на летците да поверят живота си на софтуера е било продиктувано от желанието да се елиминира всякаква несигурност в кризисния момент. „Въпреки че системата функционира точно както се очакваше, пилотите бяха готови да поемат контрола обратно, ако възникнат някакви проблеми“, подчерта директорът на Buffalo River Aviation, отбелязвайки символичния поврат за авиационната сигурност.