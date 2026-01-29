НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 29.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:44 Нов скандал в НС: Пейков опита да залее депутат с вода14:29 НОВА РАЗПРА: „Господин Гел“ срещу „Башар Асад“ в пленарната зала14:15 Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова за служебен премиер14:05 ЕКШЪН В ЗАЛАТА: „Възраждане“ и АПС стигнаха почти до бой (ВИДЕО)11:01 Самоубийството на Билгин: Момчето споделило с експерти от МОН за тормоза, учителката е жена на бивш кмет от ДПС09:52 НС дебатира за броя на изборните секции в трети страни09:42 Както „Евроком“ първо съобщи: Лукойл продава международните си активи09:11 Крум Зарков обяви, че ще се кандидатира за лидер на БСП: Необходима е радикалната промяна
          НачалоНаука и Технологии

          Автопилот приземи самолет напълно самостоятелно при авария

          29 януари 2026 | 14:27 260
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев
          Сподели
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев

          Светът на авиацията стана свидетел на историческо събитие, което бележи нова ера в безопасността на полетите. За първи път в историята система за автопилот извърши напълно автоматизирано аварийно кацане в реална критична ситуация, спасявайки самолет и екипаж без човешка намеса в управлението.

          - Реклама -

          Инцидентът се разигра на 20 декември в небето над американския щат Колорадо. Самолет „Beechcraft 200“, конфигуриран за превоз на между 7 и 9 пътници, изпълнява полет, когато внезапно възниква сериозен технически проблем с херметизацията на кабината. На борда по това време се намират двама пилоти, без пасажери.

          В този критичен момент се активира иновативната система Autoland, разработена от технологичния гигант Garmin. Софтуерът незабавно поема пълния контрол над летателната машина. Виртуалният асистент не само управлява самолета, но и влиза в ролята на комуникатор, водейки радиообмен с авиодиспечерите като истински пилот. В крайна сметка машината е приземена безопасно на летище „Роки Маунтин“, разположено в близост до Денвър, точно в 14:20 ч. местно време.

          Говорител на компанията производител потвърди значениетo на случая „Това е първият случай, в който Autoland е използван от началото до края в реална извънредна ситуация“.

          Въпреки че съвременната авиация често разчита на автоматизирани системи за помощ при лоши метеорологични условия, този случай представлява качествен скок напред. Системата е проектирана да действа като последна преграда пред катастрофата, позволявайки „пълен контрол на полета за кацане на самолета, когато пилотът не е в състояние да действа“, уточняват от Garmin.

          Крис Таунсли, главен изпълнителен директор на Buffalo River Aviation, разясни хронологията на събитията в кабината. „Системата за автоматично кацане се активирала автоматично, след като самолетът е претърпял бърза и неволна загуба на налягане“, обясни той. Реакцията на екипажа е била професионална и премерена – пилотите незабавно са поставили кислородните си маски. След като са оценили ситуацията, те са взели съзнателно решение да не изключват автопилота.

          Изкуственият интелект е извършил сложни изчисления в реално време, избирайки най-подходящото място за кацане на базата на оставащото разстояние и дължината на наличните писти. Кадри, разпространени от спешните служби, показват как двамата пилоти слизат спокойно от самолета след успешното приземяване.

          Решението на летците да поверят живота си на софтуера е било продиктувано от желанието да се елиминира всякаква несигурност в кризисния момент. „Въпреки че системата функционира точно както се очакваше, пилотите бяха готови да поемат контрола обратно, ако възникнат някакви проблеми“, подчерта директорът на Buffalo River Aviation, отбелязвайки символичния поврат за авиационната сигурност.

          Светът на авиацията стана свидетел на историческо събитие, което бележи нова ера в безопасността на полетите. За първи път в историята система за автопилот извърши напълно автоматизирано аварийно кацане в реална критична ситуация, спасявайки самолет и екипаж без човешка намеса в управлението.

          - Реклама -

          Инцидентът се разигра на 20 декември в небето над американския щат Колорадо. Самолет „Beechcraft 200“, конфигуриран за превоз на между 7 и 9 пътници, изпълнява полет, когато внезапно възниква сериозен технически проблем с херметизацията на кабината. На борда по това време се намират двама пилоти, без пасажери.

          В този критичен момент се активира иновативната система Autoland, разработена от технологичния гигант Garmin. Софтуерът незабавно поема пълния контрол над летателната машина. Виртуалният асистент не само управлява самолета, но и влиза в ролята на комуникатор, водейки радиообмен с авиодиспечерите като истински пилот. В крайна сметка машината е приземена безопасно на летище „Роки Маунтин“, разположено в близост до Денвър, точно в 14:20 ч. местно време.

          Говорител на компанията производител потвърди значениетo на случая „Това е първият случай, в който Autoland е използван от началото до края в реална извънредна ситуация“.

          Въпреки че съвременната авиация често разчита на автоматизирани системи за помощ при лоши метеорологични условия, този случай представлява качествен скок напред. Системата е проектирана да действа като последна преграда пред катастрофата, позволявайки „пълен контрол на полета за кацане на самолета, когато пилотът не е в състояние да действа“, уточняват от Garmin.

          Крис Таунсли, главен изпълнителен директор на Buffalo River Aviation, разясни хронологията на събитията в кабината. „Системата за автоматично кацане се активирала автоматично, след като самолетът е претърпял бърза и неволна загуба на налягане“, обясни той. Реакцията на екипажа е била професионална и премерена – пилотите незабавно са поставили кислородните си маски. След като са оценили ситуацията, те са взели съзнателно решение да не изключват автопилота.

          Изкуственият интелект е извършил сложни изчисления в реално време, избирайки най-подходящото място за кацане на базата на оставащото разстояние и дължината на наличните писти. Кадри, разпространени от спешните служби, показват как двамата пилоти слизат спокойно от самолета след успешното приземяване.

          Решението на летците да поверят живота си на софтуера е било продиктувано от желанието да се елиминира всякаква несигурност в кризисния момент. „Въпреки че системата функционира точно както се очакваше, пилотите бяха готови да поемат контрола обратно, ако възникнат някакви проблеми“, подчерта директорът на Buffalo River Aviation, отбелязвайки символичния поврат за авиационната сигурност.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          Чиновници от САЩ са се срещали с привърженици на отделянето на Алберта от Канада

          Иван Христов -
          Американски представители са провели тайни срещи с активисти, застъпващи се за независимостта на канадската провинция Алберта, която граничи със САЩ, съобщава Financial Times, позовавайки...
          Политика

          Песков с първи коментар и предупреждение за сделката с „Лукойл“

          Никола Павлов -
          Интересите на руската петролна компания Лукойл трябва да бъдат защитени и спазени. Това заяви прессекретарят на президента на Руската федерация Дмитрий Песков във връзка...
          ИТ

          Отвъд видеоразговорите: холограми и „телепортиращи се” класни стаи

          Росица Николаева -
          За Маурицио Мурони, доцент по телекомуникации в Университета в Каляри в Италия, „Междузвездни войни” е много повече от научнофантастичен филмов франчайз — поредицата е източник...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions