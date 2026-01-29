Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) в Пловдив предприе незабавни действия след получен сигнал за потенциална екологична опасност в района на град Карлово. Инспекторите, в сътрудничество със служители на Районното управление на полицията в града, извършиха спешна проверка на място по направлението към село Васил Левски.

Поводът за инспекцията бе постъпила непотвърдена информация за нерегламентирано изхвърляне на животински останки. При извършения оглед на посочения терен контролните органи установиха, че първоначалните опасения са неоснователни. На мястото не са открити останки от мъртви животни, които да създават непосредствен риск за здравето на населението или за околната среда.

Вместо биологични отпадъци обаче, екипите се натъкнаха на натрупани количества битови отпадъци и оборска тор. Въпреки че това не попада в преките хигиенни рискове, свързани с трупосъбирането, ситуацията изисква административна намеса.

В тази връзка от ОДБХ – Пловдив обявиха, че ще изготвят и изпратят официален сигнал до Община Карлово, както и до Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ). Целта е компетентните институции да предприемат последващи мерки за отстраняване на установеното нерегламентирано замърсяване.