Мащабно международно разследване, ръководено от българските власти в тясно сътрудничество с Гръцката полиция и с подкрепата на Европол, доведе до неутрализирането на организирана престъпна група за трафик на хора. Престъпната мрежа е организирала нелегалното прехвърляне на мигранти от Турция през българска територия с крайна цел Западна Европа, преминавайки транзитно през Сърбия или Румъния.

По данни на Европол операцията е реализирана в рамките на специализирана регионална Оперативна работна група. Структурата е създадена специално за противодействие на каналите за трафик, които използват България като ключова транзитна точка по маршрута на мигрантите.

Разследващите са установили, че престъпната организация е функционирала по строг „пирамидален модел“, като всеки участник е имал точно определена роля в йерархията. Оперативното ядро на групата е било базирано в столицата София. То е съставено предимно от български и сирийски граждани, които са действали в пълна координация помежду си. Тяхната основна задача е била да осигурят безпрепятствения транзит през страната, като за целта са поддържали активни връзки с други криминални структури в съседните държави.

Схемата за разплащане е била организирана предварително. Преди самото отпътуване мигрантите е трябвало да депозират сумите за услугата чрез системата „хавала“ в Турция, откъдето е стартирало и физическото им придвижване.

Маршрутът на нелегалния трафик е следвал няколко етапа. След набирането им в Турция, мигрантите са били превеждани незаконно през южната „зелена“ граница на България до предварително уговорени локации. Оттам, с помощта на шофьори и различни превозни средства – автомобили и автобуси, групите са транспортирани до София. В столицата и околностите мигрантите са настанявани временно в конспиративни квартири, преди да поемат към следващата точка – границата със Сърбия или Румъния. Установени са и случаи, при които чужденците са транспортирани директно към изходните граници без междинен престой.

За успеха на операцията ключова роля е изиграл задълбоченият оперативен анализ на Европол, който е помогнал за идентифициране на целите и картографиране на престъпната дейност. Европейската полицейска служба е командировала експерт в София, който е присъствал на място по време на акцията, осигурявайки проверки в реално време в базите данни на организацията в помощ на националните служби.

Това сътрудничество е резултат от дългосрочни усилия. Още от създаването на работната група през септември 2023 г., Европол предоставя системна аналитична и оперативна подкрепа на инициативата, ръководена от България, координирайки обмена на данни между партньорските служби.