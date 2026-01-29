Бащата на Сияна: Разследването на вчерашната катастрофа е по всички правила

Николай Попов, бащата на загиналата Сияна, Фейсбук
Разследването на вчерашната катастрофа, при която загина уважаваният д-р Костадинов, е извършено по всички правила.
И камионът, и товарът му са задържани.
Поздравявам прокуратурата на Р. България за категоричната решителност в борбата с пътния травматизъм и убийствата по пътищата.
Изключително съм благодарен на прокурор Наталия Николова и прокурор Христина Лучева за професинализма и отдадеността по делото “Сияна”.
Разследването беше завършено и делото влезе в съда само за 45 дни.
Надявам се тази бързина да не остане прецедент, а да бъде редовна практика.
В автомобила си д-р Костадинов е имал видеорегистратор. Предстои снемане на информацията от него.
Ако той е работил в момента на ПТП, разследващите ще разполагат със заснето цялото произшествие, което значително ще улесни процеса по доказване на вина, механизъм на удара и всички подробности, които обикновено са от изключителна важност.
Водачът е задържан за 72 часа и предстои искане за постоянна мярка.
Минути преди катастрофата температурата е била +4 градуса при слънчево време, а впоследствие се е образувала мъгла и температурите са паднали до –1 градус.
Всеки съвременен автомобил, включително товарните, предупреждава за възможен лед с индикация на снежинка и звуков сигнал при температура под 3 градуса.
Водачът на камиона със сигурност е получил такива индикации, въпреки това е продължил да се движи с максимално допустимата за отсечката скорост от 80 км/ч – фатална при дъжд и лед.
Най-вероятно е извършил маневра с волана или е използвал ретардер за спиране. Това автоматично е довело до загуба на контрол и ПТП с тежки последици.
Така един отдаден лекар загина, а един обикновен шофьор стана убиец по неволя заради собствената си самоувереност.
Впрочем, камионът се е движил с вдигната предна решетка, за да не плаща ТОЛ такса и да не бъде засичана средната му скорост.
Само по това може да се разбере колко „добросъвестен“ е бил.
Някога инструкторът ми (бивш шофьор на камион) казваше:
„Качиш ли се в колата – с единия крак си в затвора, с другия в гроба.“
Запомнил съм това.
И сега виждам колко е бил прав.
Всеки ден.
Утре съм поканен в комисията по транспорт в НС, където ще бъда изслушан за промените, които са жизнено необходими с цел намаляване на жертвите във войната на пътя.
Бог да прости жервите на това безумие.