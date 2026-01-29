НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 29.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Бащата на Сияна: Разследването на вчерашната катастрофа е по всички правила

          29 януари 2026 | 10:51 720
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Сподели
          Катя Илиева
          Катя Илиева

          Николай Попов, бащата на загиналата Сияна, Фейсбук

          - Реклама -

          Разследването на вчерашната катастрофа, при която загина уважаваният д-р Костадинов, е извършено по всички правила.

          И камионът, и товарът му са задържани.

          Поздравявам прокуратурата на Р. България за категоричната решителност в борбата с пътния травматизъм и убийствата по пътищата.

          Абсурд в съда: Бащата на загиналата Сияна отива на съд за клевета срещу експерти и уволнени чиновници Абсурд в съда: Бащата на загиналата Сияна отива на съд за клевета срещу експерти и уволнени чиновници

          Изключително съм благодарен на прокурор Наталия Николова и прокурор Христина Лучева за професинализма и отдадеността по делото “Сияна”.

          Разследването беше завършено и делото влезе в съда само за 45 дни.

          Надявам се тази бързина да не остане прецедент, а да бъде редовна практика.

          В автомобила си д-р Костадинов е имал видеорегистратор. Предстои снемане на информацията от него.

          Ако той е работил в момента на ПТП, разследващите ще разполагат със заснето цялото произшествие, което значително ще улесни процеса по доказване на вина, механизъм на удара и всички подробности, които обикновено са от изключителна важност.

          Бащата на Сияна става подсъдим: Николай Попов с остър сигнал за двоен стандарт в съдебната система Бащата на Сияна става подсъдим: Николай Попов с остър сигнал за двоен стандарт в съдебната система

          Водачът е задържан за 72 часа и предстои искане за постоянна мярка.

          Минути преди катастрофата температурата е била +4 градуса при слънчево време, а впоследствие се е образувала мъгла и температурите са паднали до –1 градус.

          Всеки съвременен автомобил, включително товарните, предупреждава за възможен лед с индикация на снежинка и звуков сигнал при температура под 3 градуса.

          Водачът на камиона със сигурност е получил такива индикации, въпреки това е продължил да се движи с максимално допустимата за отсечката скорост от 80 км/ч – фатална при дъжд и лед.

          Бащата на Сияна създава гражданско движение: Иска смяна на системата, а не на лицата Бащата на Сияна създава гражданско движение: Иска смяна на системата, а не на лицата

          Най-вероятно е извършил маневра с волана или е използвал ретардер за спиране. Това автоматично е довело до загуба на контрол и ПТП с тежки последици.

          Така един отдаден лекар загина, а един обикновен шофьор стана убиец по неволя заради собствената си самоувереност.

          Впрочем, камионът се е движил с вдигната предна решетка, за да не плаща ТОЛ такса и да не бъде засичана средната му скорост.

          Само по това може да се разбере колко „добросъвестен“ е бил.

          Някога инструкторът ми (бивш шофьор на камион) казваше:

          „Качиш ли се в колата – с единия крак си в затвора, с другия в гроба.“

          Запомнил съм това.

          И сега виждам колко е бил прав.

          Всеки ден.

          Утре съм поканен в комисията по транспорт в НС, където ще бъда изслушан за промените, които са жизнено необходими с цел намаляване на жертвите във войната на пътя.

          Бог да прости жервите на това безумие.

          Николай Попов, бащата на загиналата Сияна, Фейсбук

          - Реклама -

          Разследването на вчерашната катастрофа, при която загина уважаваният д-р Костадинов, е извършено по всички правила.

          И камионът, и товарът му са задържани.

          Поздравявам прокуратурата на Р. България за категоричната решителност в борбата с пътния травматизъм и убийствата по пътищата.

          Абсурд в съда: Бащата на загиналата Сияна отива на съд за клевета срещу експерти и уволнени чиновници Абсурд в съда: Бащата на загиналата Сияна отива на съд за клевета срещу експерти и уволнени чиновници

          Изключително съм благодарен на прокурор Наталия Николова и прокурор Христина Лучева за професинализма и отдадеността по делото “Сияна”.

          Разследването беше завършено и делото влезе в съда само за 45 дни.

          Надявам се тази бързина да не остане прецедент, а да бъде редовна практика.

          В автомобила си д-р Костадинов е имал видеорегистратор. Предстои снемане на информацията от него.

          Ако той е работил в момента на ПТП, разследващите ще разполагат със заснето цялото произшествие, което значително ще улесни процеса по доказване на вина, механизъм на удара и всички подробности, които обикновено са от изключителна важност.

          Бащата на Сияна става подсъдим: Николай Попов с остър сигнал за двоен стандарт в съдебната система Бащата на Сияна става подсъдим: Николай Попов с остър сигнал за двоен стандарт в съдебната система

          Водачът е задържан за 72 часа и предстои искане за постоянна мярка.

          Минути преди катастрофата температурата е била +4 градуса при слънчево време, а впоследствие се е образувала мъгла и температурите са паднали до –1 градус.

          Всеки съвременен автомобил, включително товарните, предупреждава за възможен лед с индикация на снежинка и звуков сигнал при температура под 3 градуса.

          Водачът на камиона със сигурност е получил такива индикации, въпреки това е продължил да се движи с максимално допустимата за отсечката скорост от 80 км/ч – фатална при дъжд и лед.

          Бащата на Сияна създава гражданско движение: Иска смяна на системата, а не на лицата Бащата на Сияна създава гражданско движение: Иска смяна на системата, а не на лицата

          Най-вероятно е извършил маневра с волана или е използвал ретардер за спиране. Това автоматично е довело до загуба на контрол и ПТП с тежки последици.

          Така един отдаден лекар загина, а един обикновен шофьор стана убиец по неволя заради собствената си самоувереност.

          Впрочем, камионът се е движил с вдигната предна решетка, за да не плаща ТОЛ такса и да не бъде засичана средната му скорост.

          Само по това може да се разбере колко „добросъвестен“ е бил.

          Някога инструкторът ми (бивш шофьор на камион) казваше:

          „Качиш ли се в колата – с единия крак си в затвора, с другия в гроба.“

          Запомнил съм това.

          И сега виждам колко е бил прав.

          Всеки ден.

          Утре съм поканен в комисията по транспорт в НС, където ще бъда изслушан за промените, които са жизнено необходими с цел намаляване на жертвите във войната на пътя.

          Бог да прости жервите на това безумие.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Самоубийството на Билгин: През 2024 г. той споделя с експерти от МОН за тормоза, учителката е жена на бивш кмет от ДПС

          Росица Николаева -
          Само няколко дни след самоубийството на 18-годишния Билгин Алишев в Нова махала страх е сковал жителите на баташкото село. По принцип приветливите и разговорливи...
          Общество

          Столичната община спря строежа край Боянското блато

          Десислава Димитрова -
          Във връзка с казуса около Боянското блато, на 28 януари Васил Терзиев издаде заповед за незабавно прекратяване на строителните дейности в тамошен имот.
          Крими

          Автомобил се вряза в еврейски център в Ню Йорк, полицията разследва престъпление от омра

          Дамяна Караджова -
          Полицията в Ню Йорк разследва възможно престъпление от омраза, след като автомобил се е врязал многократно в ортодоксален еврейски център в квартал Бруклин.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions