Бащата на Сияна: Разследването на вчерашната катастрофа е по всички правила

Николай Попов, бащата на загиналата Сияна, Фейсбук

Разследването на вчерашната катастрофа, при която загина уважаваният д-р Костадинов, е извършено по всички правила.

И камионът, и товарът му са задържани.

Поздравявам прокуратурата на Р. България за категоричната решителност в борбата с пътния травматизъм и убийствата по пътищата.

Изключително съм благодарен на прокурор Наталия Николова и прокурор Христина Лучева за професинализма и отдадеността по делото “Сияна”.

Разследването беше завършено и делото влезе в съда само за 45 дни.

Надявам се тази бързина да не остане прецедент, а да бъде редовна практика.

В автомобила си д-р Костадинов е имал видеорегистратор. Предстои снемане на информацията от него.

Ако той е работил в момента на ПТП, разследващите ще разполагат със заснето цялото произшествие, което значително ще улесни процеса по доказване на вина, механизъм на удара и всички подробности, които обикновено са от изключителна важност.

Водачът е задържан за 72 часа и предстои искане за постоянна мярка.

Минути преди катастрофата температурата е била +4 градуса при слънчево време, а впоследствие се е образувала мъгла и температурите са паднали до –1 градус.

Всеки съвременен автомобил, включително товарните, предупреждава за възможен лед с индикация на снежинка и звуков сигнал при температура под 3 градуса.

Водачът на камиона със сигурност е получил такива индикации, въпреки това е продължил да се движи с максимално допустимата за отсечката скорост от 80 км/ч – фатална при дъжд и лед.

Най-вероятно е извършил маневра с волана или е използвал ретардер за спиране. Това автоматично е довело до загуба на контрол и ПТП с тежки последици.

Така един отдаден лекар загина, а един обикновен шофьор стана убиец по неволя заради собствената си самоувереност.

Впрочем, камионът се е движил с вдигната предна решетка, за да не плаща ТОЛ такса и да не бъде засичана средната му скорост.

Само по това може да се разбере колко „добросъвестен“ е бил.

Някога инструкторът ми (бивш шофьор на камион) казваше:

„Качиш ли се в колата – с единия крак си в затвора, с другия в гроба.“

Запомнил съм това.

И сега виждам колко е бил прав.

Всеки ден.

Утре съм поканен в комисията по транспорт в НС, където ще бъда изслушан за промените, които са жизнено необходими с цел намаляване на жертвите във войната на пътя.

Бог да прости жервите на това безумие.