НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 29.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:44 Нов скандал в НС: Пейков опита да залее депутат с вода14:29 НОВА РАЗПРА: „Господин Гел“ срещу „Башар Асад“ в пленарната зала14:15 Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова за служебен премиер14:05 ЕКШЪН В ЗАЛАТА: „Възраждане“ и АПС стигнаха почти до бой (ВИДЕО)11:01 Самоубийството на Билгин: Момчето споделило с експерти от МОН за тормоза, учителката е жена на бивш кмет от ДПС09:52 НС дебатира за броя на изборните секции в трети страни09:42 Както „Евроком“ първо съобщи: Лукойл продава международните си активи09:11 Крум Зарков обяви, че ще се кандидатира за лидер на БСП: Необходима е радикалната промяна
          НачалоЕвропа

          BBC: Производството на автомобили във Великобритания се срина до нивото от 1952 година

          29 януари 2026 | 14:58 110
          Британско автомобилно производство
          Британско автомобилно производство
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Британската автомобилна индустрия е произвела 764 000 автомобила и търговски превозни средства през 2025 г., което е най-ниската цифра от 1952 г. насам, съобщава BBC, позовавайки се на данни от Обществото на производителите и търговците на автомобили (SMMT).

          - Реклама -

          Обемите на производство през 2025 г. са с 15,5% по-ниски от предходната година. Според ръководителя на SMMT Майк Хаус, миналата година е била „най-трудната година в живата памет“. Посочените причини за този спад включват прекъсвания в заводите на Jaguar Land Rover поради кибератаки през септември, затварянето на завода на Vauxhall в Лутън и търговската политика на САЩ.

          Както посочва BBC, през 2016 г. Обединеното кралство е произвеждало 1,7 милиона автомобила годишно. Оттогава автомобилната индустрия на страната се е сблъскала с множество кризи, от несигурността около Брекзит до пандемията и тарифната политика на президента на САЩ Доналд Тръмп.

          В същото време SMMT очаква ситуацията да се подобри тази година благодарение на пускането на пазара на нови модели електрически превозни средства. Ръстът на производството през 2026 г. може да достигне 10%, а през 2027 г. отново може да надхвърли 1 милион превозни средства годишно. Правителството очаква страната да произвежда повече от 1,5 милиона превозни средства годишно до 2035 г.

          Британската автомобилна индустрия е произвела 764 000 автомобила и търговски превозни средства през 2025 г., което е най-ниската цифра от 1952 г. насам, съобщава BBC, позовавайки се на данни от Обществото на производителите и търговците на автомобили (SMMT).

          - Реклама -

          Обемите на производство през 2025 г. са с 15,5% по-ниски от предходната година. Според ръководителя на SMMT Майк Хаус, миналата година е била „най-трудната година в живата памет“. Посочените причини за този спад включват прекъсвания в заводите на Jaguar Land Rover поради кибератаки през септември, затварянето на завода на Vauxhall в Лутън и търговската политика на САЩ.

          Както посочва BBC, през 2016 г. Обединеното кралство е произвеждало 1,7 милиона автомобила годишно. Оттогава автомобилната индустрия на страната се е сблъскала с множество кризи, от несигурността около Брекзит до пандемията и тарифната политика на президента на САЩ Доналд Тръмп.

          В същото време SMMT очаква ситуацията да се подобри тази година благодарение на пускането на пазара на нови модели електрически превозни средства. Ръстът на производството през 2026 г. може да достигне 10%, а през 2027 г. отново може да надхвърли 1 милион превозни средства годишно. Правителството очаква страната да произвежда повече от 1,5 милиона превозни средства годишно до 2035 г.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Бурята „Кристин“ взе пет жертви и остави стотици хиляди без ток в Португалия (ВИДЕО)

          Десислава Димитрова -
          Бурята „Кристин“ е отнела живота на петима души и е оставила близо 450 000 абонати без електрозахранване, повече от 24 часа след преминаването ѝ през централна и северна Португалия.
          Политика

          Мицкоски: Докато съм премиер, промени в конституцията няма да има

          Никола Павлов -
          С тази категорична позиция излезе днес в Скопие премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски, предаде БГНЕС. Изявлението му беше определено от местни медии...
          Война

          Виктор Орбан: Унгария няма да позволи Украйна да стане член на ЕС

          Иван Христов -
          Премиерът на Унгария Виктор Орбан заяви, че правителството му няма да се поддаде на натиск от Брюксел относно присъединяването на Украйна към Европейския съюз...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions