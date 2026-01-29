BBC: Производството на автомобили във Великобритания се срина до нивото от 1952 година

Британската автомобилна индустрия е произвела 764 000 автомобила и търговски превозни средства през 2025 г., което е най-ниската цифра от 1952 г. насам, съобщава BBC, позовавайки се на данни от Обществото на производителите и търговците на автомобили (SMMT).

Обемите на производство през 2025 г. са с 15,5% по-ниски от предходната година. Според ръководителя на SMMT Майк Хаус, миналата година е била „най-трудната година в живата памет“. Посочените причини за този спад включват прекъсвания в заводите на Jaguar Land Rover поради кибератаки през септември, затварянето на завода на Vauxhall в Лутън и търговската политика на САЩ.

Както посочва BBC, през 2016 г. Обединеното кралство е произвеждало 1,7 милиона автомобила годишно. Оттогава автомобилната индустрия на страната се е сблъскала с множество кризи, от несигурността около Брекзит до пандемията и тарифната политика на президента на САЩ Доналд Тръмп.

В същото време SMMT очаква ситуацията да се подобри тази година благодарение на пускането на пазара на нови модели електрически превозни средства. Ръстът на производството през 2026 г. може да достигне 10%, а през 2027 г. отново може да надхвърли 1 милион превозни средства годишно. Правителството очаква страната да произвежда повече от 1,5 милиона превозни средства годишно до 2035 г.