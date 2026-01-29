Бившата председателка на Върховния съд на Черна гора получи 10 години затвор за участие в престъпна група

Бившата председателка на Върховния съд на Черна гора Весна Меденица беше осъдена на първа инстанция на 10 години лишаване от свобода, съобщи председателят на съдебния състав на Висшия съд в Подгорица съдия Весна Ковачевич, цитирана от Радио и телевизия Черна гора. Синът ѝ Милош Меденица също беше осъден на 10 години затвор.

През декември Специалната държавна прокуратура поиска по 20 години лишаване от свобода за двамата. Обвинението твърди, че Весна Меденица е била съучастничка в престъпна организация, ръководена от сина ѝ Милош, която се е занимавала с трафик на наркотици, контрабанда на цигари, подкупи и незаконно притежание на оръжие и взривни вещества. В рамките на същия процес са обвинени още 13 души и една фирма.

По данни на обвинението Европол е прихванал телефонни разговори, в които Милош Меденица заявява, че майка му е запозната с незаконните дейности и че може да разчита на нейната защита. Адвокатите на двамата поискаха оправдателни присъди, като отрекоха твърденията на прокуратурата.

Весна Меденица е заемала ключови позиции в съдебната система в продължение на 17 години и подаде оставка в края на 2020 г. след смяната на властта в страната. Тя беше арестувана през април 2022 г. след публикуването на стенограми на Европол, а шест месеца по-късно беше освободена под гаранция, за да се защитава на свобода.

В заключителната си дума специалният прокурор Йован Вукотич заяви, че Меденица не е била обикновен член на престъпната група, а:

„Институционален щит, който е трябвало да бъде защитник на черногорското правосъдие“.

Той цитира съобщения от криптираното приложение Sky, както и кореспонденция, свързана с контрабанда на цигари през периода 2019–2020 г.

Делото е третото, по което Меденица застава пред Висшия съд в Подгорица. По две други производства тя вече е осъдена неокончателно на общо две години и три месеца затвор за злоупотреба със служебно положение – година и девет месеца за влияние върху съдия от Търговския съд и шест месеца за незаконно задържане на съдия на поста му. И по двете присъди Меденица отрича вината си и е заявила, че ще обжалва.