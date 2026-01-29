НА ЖИВО
          Европа Правосъдие

          Бившата председателка на Върховния съд на Черна гора получи 10 години затвор за участие в престъпна група

          29 януари 2026
          Снимка: blog.ipleaders.in
          Бившата председателка на Върховния съд на Черна гора Весна Меденица беше осъдена на първа инстанция на 10 години лишаване от свобода, съобщи председателят на съдебния състав на Висшия съд в Подгорица съдия Весна Ковачевич, цитирана от Радио и телевизия Черна гора. Синът ѝ Милош Меденица също беше осъден на 10 години затвор.

          През декември Специалната държавна прокуратура поиска по 20 години лишаване от свобода за двамата. Обвинението твърди, че Весна Меденица е била съучастничка в престъпна организация, ръководена от сина ѝ Милош, която се е занимавала с трафик на наркотици, контрабанда на цигари, подкупи и незаконно притежание на оръжие и взривни вещества. В рамките на същия процес са обвинени още 13 души и една фирма.

          По данни на обвинението Европол е прихванал телефонни разговори, в които Милош Меденица заявява, че майка му е запозната с незаконните дейности и че може да разчита на нейната защита. Адвокатите на двамата поискаха оправдателни присъди, като отрекоха твърденията на прокуратурата.

          Весна Меденица е заемала ключови позиции в съдебната система в продължение на 17 години и подаде оставка в края на 2020 г. след смяната на властта в страната. Тя беше арестувана през април 2022 г. след публикуването на стенограми на Европол, а шест месеца по-късно беше освободена под гаранция, за да се защитава на свобода.

          В заключителната си дума специалният прокурор Йован Вукотич заяви, че Меденица не е била обикновен член на престъпната група, а:

          „Институционален щит, който е трябвало да бъде защитник на черногорското правосъдие“.

          Той цитира съобщения от криптираното приложение Sky, както и кореспонденция, свързана с контрабанда на цигари през периода 2019–2020 г.

          Делото е третото, по което Меденица застава пред Висшия съд в Подгорица. По две други производства тя вече е осъдена неокончателно на общо две години и три месеца затвор за злоупотреба със служебно положение – година и девет месеца за влияние върху съдия от Търговския съд и шест месеца за незаконно задържане на съдия на поста му. И по двете присъди Меденица отрича вината си и е заявила, че ще обжалва.

