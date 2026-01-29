НА ЖИВО
      четвъртък, 29.01.26
      НА ЖИВО
          Начало

          Благомир Коцев: От понеделник Варна ще е в криза с боклука, която ще засенчи дори тази в София

          29 януари 2026 | 10:35 1440
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Катя Илиева

          Благомир Коцев, кмет на Варна, Фейсбук

          Политически готвена криза с боклука заплашва Варна!

          Председателят на комисията по благоустройство и комунални дейности отказва да свика заседание, на което да се гласува план-сметката за чистота на Варна. По този начин, Мартин Златев от свързваната с Даниел Славов – Дънката група на „Български гласъ“, оставя на Общинския съвет само един шанс преди морската столица да потъне в боклук. И това е общинските съветниците утре да гласуват извънредната точка, която ПП-ДБ ще предложи за неотложно и незабавно гласуване на план-сметката.

          На свобода: Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста (ВИДЕО) На свобода: Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста (ВИДЕО)

          По закон общинските съвети имат време до 31 януари да приемат своите план-сметки по ред, установен от Министерски съвет.

          Без гласувана в срок план-сметка, не могат да се правят плащания към сметопочистващата фирма, съответно тя спира да работи!

          Коцев: Арестът ми беше за назидание на много други опозиционни кметове и политици Коцев: Арестът ми беше за назидание на много други опозиционни кметове и политици

          Абсолютно недопустимо е 2 дни преди изтичането на крайния срок план-сметката за чистота на Варна дори да не е минала през ресорната комисия, която впрочем беше овладяна от хората на Даниел Славов още през миналото лято. Но да не фигурира тя в дневния ред на Общинския съвет за сесията утре вече граничи с престъпното!

          Ако план-сметката за чистота не бъде гласувана извънредно по предложение на ПП-ДБ на сесията утре, от понеделник Варна ще е в криза с боклука, която ще засенчи дори тази в София.

          Благомир Коцев, кмет на Варна, Фейсбук

