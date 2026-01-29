Движението през границата между България и Република Северна Македония при Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Гюешево“ е възстановено след вдигане на блокадата. Новината бе потвърдена официално от Областната дирекция на МВР в Кюстендил.

За да се овладее натрупаното напрежение и опашките от тежкотоварни автомобили, органите на реда са предприели незабавни мерки. Създадена е специална организация с участието на гранични полицаи и служители на ОДМВР за поетапното пропускане на камионите. Тежкотоварните машини, които бяха принудени да изчакват на територията на общините Кюстендил, Невестино, Бобов дол и Дупница, вече започват да преминават граничния пункт.

Протестните действия на превозвачите от съседната държава са преустановени на всички гранични пунктове по браздата с България. Вътре в страната продължават да дежурят полицейски екипи, които следят и контролират трафика както на излизащите, така и на влизащите в България автомобили, информира БТА.

Недоволството на превозвачите ескалира в началото на седмицата, като протестът стартира в понеделник. Основната причина за напрежението е свързана с пълното прилагане на системата „вход-изход“. Тя бе приета с Европейски регламент още през 2017 година, като съответните дерогации към него от 2025 година предвиждат поетапно въвеждане. Системата има за цел да отчита престоя на граждани на трети страни на територията на държавите членки на ЕС. В протестните действия солидарно се включиха международни превозвачи от Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина, както и от Република Северна Македония.

Развръзката на ситуацията настъпи тази вечер, когато в 21:00 часа превозвачите от Република Северна Македония прекратиха блокадата на товарните превози. Решението за край на протеста бе взето от асоциацията „Макам-транс“. То бе провокирано от изявление на министъра на транспорта Александър Николоски, който по-рано през деня обяви в своя Фейсбук профил, че Брюксел ще приеме визова стратегия, целяща разрешаване на проблема, пред който са изправени професионалните шофьори от региона.