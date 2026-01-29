Bloomberg: Русия преминава към „полувоенен“ режим на икономиката

Очаква се темпът на растеж на руската отбранителна промишленост през 2026 г. да бъде 4-5%, значително по-нисък отколкото в предишни години, отбелязва Bloomberg.

В своята тригодишна прогноза руското Министерство на икономическото развитие посочи, че растежът в секторите, свързани с държавните поръчки за отбрана, ще се забави до 4-5% годишно, в сравнение с приблизително 30% преди това.

През 2026 г. разходите, свързани с военните дейности, ще намалеят с почти 11% след над 30% ръст през предходната година. Това се дължи на фокуса върху икономическата стабилност и балансирания бюджет на фона на намаляващите приходи от петрол, съобщава Bloomberg.

Според агенцията, министърът на финансите Антон Силуанов е пренасочил усилията си към устойчив бюджет, способен да се справи с ниските цени на петрола и санкциите. Първият вицепремиер Денис Мантуров информира президента Владимир Путин, че делът на гражданското производство в отбранителните предприятия е достигнал над 30% през 2025 г. и правителството планира да разшири гражданските проекти.