НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 29.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:44 Нов скандал в НС: Пейков опита да залее депутат с вода14:29 НОВА РАЗПРА: „Господин Гел“ срещу „Башар Асад“ в пленарната зала14:15 Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова за служебен премиер14:05 ЕКШЪН В ЗАЛАТА: „Възраждане“ и АПС стигнаха почти до бой (ВИДЕО)11:01 Самоубийството на Билгин: Момчето споделило с експерти от МОН за тормоза, учителката е жена на бивш кмет от ДПС09:52 НС дебатира за броя на изборните секции в трети страни09:42 Както „Евроком“ първо съобщи: Лукойл продава международните си активи09:11 Крум Зарков обяви, че ще се кандидатира за лидер на БСП: Необходима е радикалната промяна
          НачалоВойна

          Bloomberg: Русия преминава към „полувоенен“ режим на икономиката

          29 януари 2026 | 14:44 230
          ВПК на Русия
          ВПК на Русия
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Очаква се темпът на растеж на руската отбранителна промишленост през 2026 г. да бъде 4-5%, значително по-нисък отколкото в предишни години, отбелязва Bloomberg.

          - Реклама -

          В своята тригодишна прогноза руското Министерство на икономическото развитие посочи, че растежът в секторите, свързани с държавните поръчки за отбрана, ще се забави до 4-5% годишно, в сравнение с приблизително 30% преди това.

          През 2026 г. разходите, свързани с военните дейности, ще намалеят с почти 11% след над 30% ръст през предходната година. Това се дължи на фокуса върху икономическата стабилност и балансирания бюджет на фона на намаляващите приходи от петрол, съобщава Bloomberg.

          Според агенцията, министърът на финансите Антон Силуанов е пренасочил усилията си към устойчив бюджет, способен да се справи с ниските цени на петрола и санкциите. Първият вицепремиер Денис Мантуров информира президента Владимир Путин, че делът на гражданското производство в отбранителните предприятия е достигнал над 30% през 2025 г. и правителството планира да разшири гражданските проекти.

          Очаква се темпът на растеж на руската отбранителна промишленост през 2026 г. да бъде 4-5%, значително по-нисък отколкото в предишни години, отбелязва Bloomberg.

          - Реклама -

          В своята тригодишна прогноза руското Министерство на икономическото развитие посочи, че растежът в секторите, свързани с държавните поръчки за отбрана, ще се забави до 4-5% годишно, в сравнение с приблизително 30% преди това.

          През 2026 г. разходите, свързани с военните дейности, ще намалеят с почти 11% след над 30% ръст през предходната година. Това се дължи на фокуса върху икономическата стабилност и балансирания бюджет на фона на намаляващите приходи от петрол, съобщава Bloomberg.

          Според агенцията, министърът на финансите Антон Силуанов е пренасочил усилията си към устойчив бюджет, способен да се справи с ниските цени на петрола и санкциите. Първият вицепремиер Денис Мантуров информира президента Владимир Путин, че делът на гражданското производство в отбранителните предприятия е достигнал над 30% през 2025 г. и правителството планира да разшири гражданските проекти.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Русия ще преговаря със Зеленски само в Москва

          Иван Христов -
          Русия в момента предлага на президента на Украйна Володимир Зеленски, който желае да се срещне с руския държавен глава Владимир Путин, разговори в Москва....
          Война

          Виктор Орбан: Унгария няма да позволи Украйна да стане член на ЕС

          Иван Христов -
          Премиерът на Унгария Виктор Орбан заяви, че правителството му няма да се поддаде на натиск от Брюксел относно присъединяването на Украйна към Европейския съюз...
          Война

          Великобритания изгони руски кораб, пуснал котва над трансатлантическите кабели в териториалните й води

          Иван Христов -
          Руски кораб е бил прогонен от териториалните води на Великобритания от боен хеликоптер на Кралския флот, след като е хвърлил котва над трансатлантически кабели...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions