Ботев Пловдив обяви седми нов

Ботев (Пловдив) представи поредното си зимно попълнение. Дефанзивният халф Едсон Силва вече е играч на „жълто-черните“, съобщиха официално от клуба.

24-годишният полузащитник пристига като свободен агент и е изгледал на живо контролата между „канарчетата“ и Спартак (Варна), спечелена с гол на Тодор Неделев.

Едсон Силва е национал на Гвинея-Бисау, притежава и португалски паспорт. За последно е играл за кипърския Еносис Паралимни, а преди това е бил част от Неа Саламис и Олимпиакос Никозия.

Футболът започва кариерата си в Португалия, преминавайки през юношеските формации на Витория Сетубал и Жил Висенте, стигайки до втория отбор на Спортинг (Лисабон).