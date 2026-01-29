НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 29.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Ботев Пловдив обяви седми нов

          Едсон Силва за последно е играл в Кипър

          29 януари 2026 | 22:52 140
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Ботев (Пловдив) представи поредното си зимно попълнение. Дефанзивният халф Едсон Силва вече е играч на „жълто-черните“, съобщиха официално от клуба. 

          - Реклама -

          24-годишният полузащитник пристига като свободен агент и е изгледал на живо контролата между „канарчетата“ и Спартак (Варна), спечелена с гол на Тодор Неделев.

          Едсон Силва е национал на Гвинея-Бисау, притежава и португалски паспорт. За последно е играл за кипърския Еносис Паралимни, а преди това е бил част от Неа Саламис и Олимпиакос Никозия.

          Футболът започва кариерата си в Португалия, преминавайки през юношеските формации на Витория Сетубал и Жил Висенте, стигайки до втория отбор на Спортинг (Лисабон).

          Ботев (Пловдив) представи поредното си зимно попълнение. Дефанзивният халф Едсон Силва вече е играч на „жълто-черните“, съобщиха официално от клуба. 

          - Реклама -

          24-годишният полузащитник пристига като свободен агент и е изгледал на живо контролата между „канарчетата“ и Спартак (Варна), спечелена с гол на Тодор Неделев.

          Едсон Силва е национал на Гвинея-Бисау, притежава и португалски паспорт. За последно е играл за кипърския Еносис Паралимни, а преди това е бил част от Неа Саламис и Олимпиакос Никозия.

          Футболът започва кариерата си в Португалия, преминавайки през юношеските формации на Витория Сетубал и Жил Висенте, стигайки до втория отбор на Спортинг (Лисабон).

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Спартак с позиция относно бъдещето на ключов играч

          Станимир Бакалов -
          Спартак (Варна) излезе с официална позиция относно бъдещето на звездата на тима Алешандре Насименто Да Силва – Шанде: „Във връзка с публикации в медийното пространство...
          Спорт

          Хуан Переа е играч на Левски

          Станимир Бакалов -
          Хуан Переа официално е новият нападател на Левски, информираха "сините" на официалния си сайт. Колумбийският стрелец идва от Локомотив Пловдив, както по-рано през деня...
          Култура

          Енчо Керязов подготвя 15-ото юбилейно издание на „Нощ на звездите“ с поглед към световната сцена

          Екип Евроком -
          Фондация „Енчо Керязов“ стартира подготовката за юбилейното 15-о издание на спектакъла „Нощ на звездите“, което ще се проведе на 5 декември в София. В...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions