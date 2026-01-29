НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          Бурята „Кристин“ взе пет жертви и остави стотици хиляди без ток в Португалия (ВИДЕО)

          29 януари 2026 | 15:04
          Снимка: Facebook
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Бурята „Кристин“ е отнела живота на петима души и е оставила близо 450 000 абонати без електрозахранване, повече от 24 часа след преминаването ѝ през централна и северна Португалия. Това съобщиха властите, цитирани от АФП чрез БГНЕС. Стихията е донесла обилни валежи и изключително силни ветрове, които през нощта са достигнали скорости до 178 км/ч.

          Бурята „Кристин“ взе жертви и остави стотици хиляди без ток в Португалия Бурята „Кристин“ взе жертви и остави стотици хиляди без ток в Португалия

          Последната жертва, за която е съобщено днес, е 34-годишен мъж, загинал в централната част на страната „в резултат на тежките метеорологични условия“, уточняват от службите за гражданска защита, без да разкриват допълнителни детайли. По данни на оператора на електроразпределителната мрежа E-Redes, в ранните часове на деня около 450 000 клиенти все още са били без електричество, основно в централните райони.

          Най-тежко засегнат е окръгът Лейрия в централна Португалия, където бурята е съборила електрически стълбове и далекопроводи с високо напрежение.

          Железопътният трафик остава прекъснат по няколко линии, включително по ключовия маршрут Лисабон – Порто, съобщиха от държавната железопътна компания. В редица населени места в централната част на страната училищата продължават да бъдат затворени.

          Антонио Хосе Сегуро води на първия тур на президентските избори в Португалия Антонио Хосе Сегуро води на първия тур на президентските избори в Португалия

          Пожарникарските екипи в Лейрия са реагирали на десетки сигнали още в четвъртък сутринта, свързани с леки наводнения и щети по покриви, заяви регионалният представител Рикардо Коща пред агенция Луса.

          „Жителите търсят помощ, защото все още вали – не много силно, но това причинява сериозни щети по домовете.“

          От португалското правителство потвърдиха, че бурята е причинила значителни щети в няколко части на страната, като оценката на пораженията продължава.

