      четвъртък, 29.01.26
          Бурята „Кристин“ взе жертви и остави стотици хиляди без ток в Португалия

          29 януари 2026 | 08:36
          Снимка: БГНЕС
          Най-малко четирима души са загинали в Португалия вследствие на преминаването на бурята „Кристин“. Жертвите са регистрирани в района на Лисабон и в централната част на страната, съобщават местните власти.

          Стихията е причинила сериозни щети, като е оставила над 800 хиляди жители без електрозахранване. Силните ветрове са повалили дървета, повредили са множество жилищни сгради, а на редица места са прекъснати пътният и железопътният трафик.

          Службите за гражданска защита съобщават за над 3000 инцидента, свързани с тежките метеорологични условия. Те са предизвикани от пориви на вятъра със скорост до 150 километра в час, проливни валежи и снеговалежи в по-високите части.

          По данни на метеоролозите бурята се придвижва на изток и вече навлиза към вътрешността на Испания, където също се очакват усложнения в обстановката.

