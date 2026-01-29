НА ЖИВО
      четвъртък, 29.01.26
          Четвърти пореден финал в Мелбърн за неповторимата Арина Сабаленка

          Тя надви убедително Елина Свитолина с 6-2, 6-3 за малко над час и 15 минути игра

          29 януари 2026 | 12:17
          Снимка: БГНЕС
          Арина Сабаленка се класира за четвърти последователен път на финал на Откритото първенство на Австралия по тенис. Тя надви убедително Елина Свитолина с 6-2, 6-3 за малко над час и 15 минути игра. При това, беларускинята стигна до мача за трофея без загубен сет.

          Днес световната номер 1 имаше проблеми в началото на двубоя. Свитолина получи две точки за пробив в откриващия сервис гейм на Сабаленка, но ги пропиля, а скоро след това фаворитката в срещата беше предупредена от съдията на стола за прекомерни викове между първи и втори сервис на опонентката. Това обаче не повлия негативно на Сабаленка, която просто беше по-силна и постоянна в ударите си, за да спре Свитолина.

          Сабаленка завърши с 29 уинъра и 15 непредизвикани грешки. „Не мога да повярвам, наистина. Това е невероятно постижение. Но работата ми тук не е свършена“, предупреди двукратната шампионка в Мелбърн.

          В събота тя ще се бори за трета титла на австралийска земя след 2023 и 2024. Миналата година представителката на Беларус беше спряна на финала от американката Мадисън Кийс.

          Сега нейна съперничка ще бъде Джесика Пегула, която елиминира Кийс на осминафиналите, или Елена Рибакина. Казахстанката има да си връща на Сабаленка за загубения финал през 2023.

          Свитолина от своя страна не успя да стигне до мач за титлата на турнир от Големия шлем и при четвъртия си опит след пораженията в полуфиналите на Уимбълдън (2019 и 2023) и Ю Ес Оупън (2019).

          - Реклама -

