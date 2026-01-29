НА ЖИВО
          Чиновници от САЩ са се срещали с привърженици на отделянето на Алберта от Канада

          29 януари 2026 | 15:13
          Американски представители са провели тайни срещи с активисти, застъпващи се за независимостта на канадската провинция Алберта, която граничи със САЩ, съобщава Financial Times, позовавайки се на източници.

          Според тях лидерите на крайнодясното движение за отцепване на Алберта, „Проект за просперитет на Алберта“, са се срещали три пъти във Вашингтон с представители на Държавния департамент от април миналата година. Източници твърдят, че представителите на движението също така се стремят към нова среща през февруари, включително с представители на Министерството на финансите на САЩ, по време на която възнамеряват да поискат заем от 500 милиарда долара от САЩ за финансиране на провинцията, ако Алберта проведе и успее на референдума си за независимост.

          Държавният департамент на САЩ потвърди редовни контакти с представители на гражданското общество, като подчерта, че по време на подобни срещи не се поемат никакви ангажименти, съобщава FT. Белият дом също така заяви, че не подкрепя инициативите на движението, нито предоставя никакви гаранции.

          На 24 януари министърът на финансите на САЩ Скот Бесент обяви, че канадската провинция Алберта може да проведе референдум за независимост, наричайки я естествен партньор за Вашингтон. Той твърди, че канадските власти ограничават потенциала на провинцията, като се съпротивляват на инициативи за изграждане на нефтопровод от нейната територия до тихоокеанското крайбрежие на Британска Колумбия.

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп преди това призова Канада да се присъедини към САЩ и да стане 51-вият щат. Американският лидер нарече канадския премиер Марк Карни и неговия предшественик Джъстин Трюдо „губернатори“. Канадските власти многократно отхвърлят възможността за присъединяване към Съединените щати.

