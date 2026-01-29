НА ЖИВО
      четвъртък, 29.01.26
          Цветан Цветанов: Лишаваме българските граждани в чужбина от конституционното им право да гласуват

          29 януари 2026 | 18:19
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Лишаваме българските граждани в чужбина от конституционното им право да гласуват.“

          Това каза председателят на ПП „Републиканци за България“ Цветан Цветанов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Цветанов направи паралел с Гърция като посочи, че законодателството там е било променено само пред дни. По думите му с промяната е била дадена зелена светлина на гражданите на Гърция, живеещи извън пределите й, да могат да упражняват правото си на глас по пощата.

          „Виждате ли как искат тази диаспора да бъде съпричастна към промените, които се правят в страната? Те въведоха нещо, което ние от много време искаме, но няма политическа воля да се случи – създаването на избирателен район „чужбина“, каза още гостът.

          Председателят на ПП „Републиканци за България“ допълни, че с тези промени в южната ни съседка се дава правото на трима народни представители да бъдат избрани именно от този район „чужбина“

