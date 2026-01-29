НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 29.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Цветан Цветанов: Румен Радев ще създаде свой политически проект по модела на НДСВ и ПП

          29 януари 2026 | 20:05 130
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Председателят на „Републиканци за България“ и бивш министър на вътрешните работи Цветан Цветанов прогнозира активно навлизане на държавния глава в партийния живот. В анализ на актуалната политическа обстановка Цветанов очерта механизма, по който Румен Радев би могъл да реализира участието си в изпълнителната власт, като се позова на исторически примери от най-новата ни история.

          - Реклама -

          Според Цветанов създаването на собствена политическа формация от страна на президента е въпрос на време, макар и сроковете за предстоящите парламентарни избори да са притискащи. Той очерта конкретна схема, която би позволила на Радев да заобиколи времевите ограничения за регистрация на нова партия.

          „По всяка вероятност в бъдеще той ще създаде свой политически проект, но в предстоящите парламентарни избори времето е изключително кратко и няма как да се случи това нещо, така че той ще ползва модела, който беше ползван и при НДСВ, и при ПП със съответните партии мандатно носители“, заяви Цветанов. Той допълни, че наименованието на една такава коалиция би могло да се разглежда като „потенциална възможност за бъдеща политическа формация, която да бъде с подобно име“.

          Бившият вътрешен министър коментира и напрежението около запазването на търговски марки и наименования, свързани с потенциални пропрезидентски проекти. По думите му, действията по регистрация в Патентното ведомство или Софийския градски съд често не са координирани със самия президент, а са инициатива на хора от неговото обкръжение или външни лица.

          „Вие видяхте, че той не е организирал нито един от тези, които са отишли да го направят“, отбеляза Цветанов, визирайки публичното разграничаване на Радев от подобни действия. Според него обаче, „слушайки и наблюдавайки коментарите от хора около Румен Радев, може би правят някакви заключения, че това може да бъде потенциалната бъдеща политическа формация и всеки отива, за да извърши съответната административна мярка“.

          Цветанов предупреди, че подобни изпреварващи регистрации крият рискове, тъй като целта може да е „да се запази името и след това да може да манипулира или да злоупотребява с името“.

          По отношение на бъдещите действия на държавния глава, Цветанов изрази очакване за обявяване на политическа платформа, която да даде заявка за управлението. Той прогнозира, че Радев „ще даде някои основни акценти в неговата политическа платформа за политиките, които трябва да се правят в предстоящите предизборни кампании и също така в едно бъдещо участие негово в изпълнителната власт“.

          Анализът на Цветанов включва и хипотезата, че появата на нов играч на сцената, съчетана с действията на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“, би могла да се оформи като реална алтернатива на досегашния модел на управление и да доведе до разсичане на възела в съдебната система.

          Председателят на „Републиканци за България“ и бивш министър на вътрешните работи Цветан Цветанов прогнозира активно навлизане на държавния глава в партийния живот. В анализ на актуалната политическа обстановка Цветанов очерта механизма, по който Румен Радев би могъл да реализира участието си в изпълнителната власт, като се позова на исторически примери от най-новата ни история.

          - Реклама -

          Според Цветанов създаването на собствена политическа формация от страна на президента е въпрос на време, макар и сроковете за предстоящите парламентарни избори да са притискащи. Той очерта конкретна схема, която би позволила на Радев да заобиколи времевите ограничения за регистрация на нова партия.

          „По всяка вероятност в бъдеще той ще създаде свой политически проект, но в предстоящите парламентарни избори времето е изключително кратко и няма как да се случи това нещо, така че той ще ползва модела, който беше ползван и при НДСВ, и при ПП със съответните партии мандатно носители“, заяви Цветанов. Той допълни, че наименованието на една такава коалиция би могло да се разглежда като „потенциална възможност за бъдеща политическа формация, която да бъде с подобно име“.

          Бившият вътрешен министър коментира и напрежението около запазването на търговски марки и наименования, свързани с потенциални пропрезидентски проекти. По думите му, действията по регистрация в Патентното ведомство или Софийския градски съд често не са координирани със самия президент, а са инициатива на хора от неговото обкръжение или външни лица.

          „Вие видяхте, че той не е организирал нито един от тези, които са отишли да го направят“, отбеляза Цветанов, визирайки публичното разграничаване на Радев от подобни действия. Според него обаче, „слушайки и наблюдавайки коментарите от хора около Румен Радев, може би правят някакви заключения, че това може да бъде потенциалната бъдеща политическа формация и всеки отива, за да извърши съответната административна мярка“.

          Цветанов предупреди, че подобни изпреварващи регистрации крият рискове, тъй като целта може да е „да се запази името и след това да може да манипулира или да злоупотребява с името“.

          По отношение на бъдещите действия на държавния глава, Цветанов изрази очакване за обявяване на политическа платформа, която да даде заявка за управлението. Той прогнозира, че Радев „ще даде някои основни акценти в неговата политическа платформа за политиките, които трябва да се правят в предстоящите предизборни кампании и също така в едно бъдещо участие негово в изпълнителната власт“.

          Анализът на Цветанов включва и хипотезата, че появата на нов играч на сцената, съчетана с действията на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“, би могла да се оформи като реална алтернатива на досегашния модел на управление и да доведе до разсичане на възела в съдебната система.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Цветанов: Машинният вот е единственият щит срещу изборните манипулации

          Владимир Висоцки -
          Липсата на доверие в изборния процес и системните манипулации с хартиените бюлетини са основните проблеми пред демокрацията в България. Това заяви председателят на „Републиканци...
          Политика

          Парламентът задвижи законопроекта за лева и еврото след натиск от „Дойран 2025“

          Владимир Висоцки -
          Народното събрание предприе действия по разпределението на ключов законопроект, касаещ въвеждането на еврото, след сериозен обществен натиск. Организацията „Дойран 2025“ съобщи, че днес е...
          Култура

          Осем години и петнадесет издания на „Нощ на звездите“

          Златина Петкова -
          За осма поредна година ще станем свидетели на грандиозния спектакъл "Нощ на звездите", създаден от емблематичния български цирков артист Ечо Керязов, който разказа повече...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions