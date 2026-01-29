Председателят на „Републиканци за България“ и бивш министър на вътрешните работи Цветан Цветанов прогнозира активно навлизане на държавния глава в партийния живот. В анализ на актуалната политическа обстановка Цветанов очерта механизма, по който Румен Радев би могъл да реализира участието си в изпълнителната власт, като се позова на исторически примери от най-новата ни история.

Според Цветанов създаването на собствена политическа формация от страна на президента е въпрос на време, макар и сроковете за предстоящите парламентарни избори да са притискащи. Той очерта конкретна схема, която би позволила на Радев да заобиколи времевите ограничения за регистрация на нова партия.

„По всяка вероятност в бъдеще той ще създаде свой политически проект, но в предстоящите парламентарни избори времето е изключително кратко и няма как да се случи това нещо, така че той ще ползва модела, който беше ползван и при НДСВ, и при ПП със съответните партии мандатно носители“, заяви Цветанов. Той допълни, че наименованието на една такава коалиция би могло да се разглежда като „потенциална възможност за бъдеща политическа формация, която да бъде с подобно име“.

Бившият вътрешен министър коментира и напрежението около запазването на търговски марки и наименования, свързани с потенциални пропрезидентски проекти. По думите му, действията по регистрация в Патентното ведомство или Софийския градски съд често не са координирани със самия президент, а са инициатива на хора от неговото обкръжение или външни лица.

„Вие видяхте, че той не е организирал нито един от тези, които са отишли да го направят“, отбеляза Цветанов, визирайки публичното разграничаване на Радев от подобни действия. Според него обаче, „слушайки и наблюдавайки коментарите от хора около Румен Радев, може би правят някакви заключения, че това може да бъде потенциалната бъдеща политическа формация и всеки отива, за да извърши съответната административна мярка“.

Цветанов предупреди, че подобни изпреварващи регистрации крият рискове, тъй като целта може да е „да се запази името и след това да може да манипулира или да злоупотребява с името“.

По отношение на бъдещите действия на държавния глава, Цветанов изрази очакване за обявяване на политическа платформа, която да даде заявка за управлението. Той прогнозира, че Радев „ще даде някои основни акценти в неговата политическа платформа за политиките, които трябва да се правят в предстоящите предизборни кампании и също така в едно бъдещо участие негово в изпълнителната власт“.

Анализът на Цветанов включва и хипотезата, че появата на нов играч на сцената, съчетана с действията на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“, би могла да се оформи като реална алтернатива на досегашния модел на управление и да доведе до разсичане на възела в съдебната система.