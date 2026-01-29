Липсата на доверие в изборния процес и системните манипулации с хартиените бюлетини са основните проблеми пред демокрацията в България. Това заяви председателят на „Републиканци за България“ и бивш министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. Според него връщането на машинното гласуване и прочистването на ръководството на МВР са задължителни стъпки за гарантиране на честен вот.

Краят на недействителните бюлетини

Цветанов подчерта, че огромният брой недействителни гласове при хартиения вот не е случаен, а често е резултат от умишлени действия на членове на секционните комисии. Той посочи, че практиката да се драскат бюлетини или да се правят невалидни пред камерите руши усещането за справедливост.

„При машинния вот можеш да имаш един отрязък, който излиза от машината като скенер и тогава даденият избирател вижда какво е гласувал, вижда, че това съответства на неговата воля, това излиза от така нареченото принтерно устройство и това означава, че тази бюлетина не може да бъде обявена за недействителна“, обясни бившият вътрешен министър.

Той допълни, че при хартиената бюлетина манипулациите са много по-лесни: „Там може да бъде отчетена като недействителна, но тя може да бъде повредена по време на броенето, по време на изсипването и да има умисъл във всички тези действия“.

Бездействието на МВР и купеният вот

Освен техническата страна на гласуването, Цветанов акцентира и върху липсата на адекватна реакция от страна на органите на реда срещу купуването на гласове. Според него МВР разполага с информация за купувачите на гласове, но липсва воля за действие.

„МВР през последните години беше в подкрепа на политически партии, които участват в изборите“, заяви категорично той, като допълни, че обществото е станало свидетел на абсурдни ситуации. Като пример той посочи случаи, при които в бедните райони се появяват луксозни автомобили, наемат се „работници“ и им се плаща веднага, докато полицията стои безучастна.

„Ние вече, българските граждани, загубихме доверие в изборната система и загубихме доверие в институциите, които са призвани да седят и да гарантират, че техният глас ще бъде зачетен обективно и няма да бъде манипулиран“, коментира Цветанов.

Необходимост от кадрови промени

За да се пресекат порочните практики, бившият вътрешен министър призова за пълна смяна на областните директори на МВР преди предстоящите избори. Той изрази недоумение защо при толкова чести избори и различни служебни кабинети, ръководните кадри по места остават непроменени, въпреки съмненията за тяхната ефективност.

В заключение Цветан Цветанов изрази надежда, че политическите сили ще намерят воля да се обединят около машинния вот като средство за минимизиране на изборните измами и фалшификации.