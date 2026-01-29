НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          Война

          DeepState: Руснаците настъпват в Донецка и Харковска области

          29 януари 2026 | 14:36
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руските войски са напреднали в Донецка и Харковска област, съобщава DeepState.

          Според техните данни, руската армия е постигнал успехи във Волчанск, наред с други места. Според картата, руснаците са успели да поемат контрол над територията по поречието на река Волча в източната част на града.

          Освен това, руснаците са напреднали в Донецка област, близо до Дроновка и Пазено. И двете населени места се намират по пътя към Славянско-Краматорската агломерация.

