DeepState: Руснаците настъпват в Донецка и Харковска области

Руските войски са напреднали в Донецка и Харковска област, съобщава DeepState.

Според техните данни, руската армия е постигнал успехи във Волчанск, наред с други места. Според картата, руснаците са успели да поемат контрол над територията по поречието на река Волча в източната част на града.

Освен това, руснаците са напреднали в Донецка област, близо до Дроновка и Пазено. И двете населени места се намират по пътя към Славянско-Краматорската агломерация.