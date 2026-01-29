НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 29.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:44 Нов скандал в НС: Пейков опита да залее депутат с вода (ВИДЕО)14:29 НОВА РАЗПРА: „Господин Гел“ срещу „Башар Асад“ в пленарната зала14:15 Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова за служебен премиер (ВИДЕО)14:05 ЕКШЪН В ЗАЛАТА: „Възраждане“ и АПС стигнаха почти до бой (ВИДЕО)11:01 Самоубийството на Билгин: Момчето споделило с експерти от МОН за тормоза, учителката е жена на бивш кмет от ДПС09:52 НС дебатира за броя на изборните секции в трети страни09:42 Както „Евроком“ първо съобщи: Лукойл продава международните си активи09:11 Крум Зарков обяви, че ще се кандидатира за лидер на БСП: Необходима е радикалната промяна
          НачалоБългарияПолитика

          Доц. Юлиана Матеева: Никой не може да знае каква ще е избирателната активност извън страната

          29 януари 2026 | 17:54 160
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Никой не може да знае каква ще избирателната активност извън страната на предстоящия предсрочен вот, при положение че на терена излиза нов политически играч.“

          Това каза народният представител от ПП „Величие“ доцент Юлиана Матеева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Доцент Матеева беше категорична, че не бива да се ограничава избирателното правото на българите, живеещи извън пределите на Европейския съюз чрез възможността за гласуване само в 20 секции извън дипломатическите и консулските служби. Тя определи като манипулация твърдението, че по този начин се пречи на купите гласове от Турция, тъй като се засягат и много наши сънародници, живеещи в стани като САЩ, Великобритания, Канада и други.

          Народният представител заяви, че от „Величие“ са гласували против това предложение на „Възраждане“, за да защитят правата на българите в чужбина. В същото време те са подкрепили предложението на „Продължаваме промяната-Демократична България“ за зачитане на машинния протокол при отчитането на резултатите от изборите. Това второ предложение обаче не мина, тъй като не събра нужния брой гласове.

          „Никой не може да знае каква ще избирателната активност извън страната на предстоящия предсрочен вот, при положение че на терена излиза нов политически играч.“

          Това каза народният представител от ПП „Величие“ доцент Юлиана Матеева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Доцент Матеева беше категорична, че не бива да се ограничава избирателното правото на българите, живеещи извън пределите на Европейския съюз чрез възможността за гласуване само в 20 секции извън дипломатическите и консулските служби. Тя определи като манипулация твърдението, че по този начин се пречи на купите гласове от Турция, тъй като се засягат и много наши сънародници, живеещи в стани като САЩ, Великобритания, Канада и други.

          Народният представител заяви, че от „Величие“ са гласували против това предложение на „Възраждане“, за да защитят правата на българите в чужбина. В същото време те са подкрепили предложението на „Продължаваме промяната-Демократична България“ за зачитане на машинния протокол при отчитането на резултатите от изборите. Това второ предложение обаче не мина, тъй като не събра нужния брой гласове.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Все повече европейци ограничават достъпа до личните си данни

          Десислава Димитрова -
          През 2025 г. цели 76,9% от интернет потребителите в ЕС са предприели мерки за защита на личните си данни онлайн, като са управлявали достъпа до тях.
          Крими

          Полицейска акция във Варна: арести при сделки с опиати и иззети наркотици

          Десислава Димитрова -
          При полицейска операция срещу разпространението на опиати във Варна са задържани наркодилъри, съобщиха от Областна дирекция на МВР – Варна.
          България

          „Непокорна България“: Младите влизат в политиката след безпрецедентните протести и кризата в еврозоната

          Екип Евроком -
          Отчетоха намаляването на индустриалното производство с 2,7% през декември
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions