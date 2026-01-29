Доц. Юлиана Матеева: Никой не може да знае каква ще е избирателната активност извън страната

„Никой не може да знае каква ще избирателната активност извън страната на предстоящия предсрочен вот, при положение че на терена излиза нов политически играч.“

Това каза народният представител от ПП „Величие“ доцент Юлиана Матеева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Доцент Матеева беше категорична, че не бива да се ограничава избирателното правото на българите, живеещи извън пределите на Европейския съюз чрез възможността за гласуване само в 20 секции извън дипломатическите и консулските служби. Тя определи като манипулация твърдението, че по този начин се пречи на купите гласове от Турция, тъй като се засягат и много наши сънародници, живеещи в стани като САЩ, Великобритания, Канада и други.

Народният представител заяви, че от „Величие“ са гласували против това предложение на „Възраждане“, за да защитят правата на българите в чужбина. В същото време те са подкрепили предложението на „Продължаваме промяната-Демократична България“ за зачитане на машинния протокол при отчитането на резултатите от изборите. Това второ предложение обаче не мина, тъй като не събра нужния брой гласове.