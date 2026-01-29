Два циклона носят опасно време: Южна България под жълт и оранжев код

Предупреждение за опасно време е в сила днес за близо половината страна. В цялата южна част на България са обявени жълти и оранжеви кодове за интензивни валежи. Най-сериозни количества се очакват в областите Благоевград, Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол и Бургас.

По данни на синоптиците именно в тези райони има риск от преливания на реки и частични наводнения. В по-високите части валежите ще преминават в сняг и ще бъдат значителни.