      четвъртък, 29.01.26
          Два циклона носят опасно време: Южна България под жълт и оранжев код

          29 януари 2026 | 12:46
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Предупреждение за опасно време е в сила днес за близо половината страна. В цялата южна част на България са обявени жълти и оранжеви кодове за интензивни валежи. Най-сериозни количества се очакват в областите Благоевград, Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол и Бургас.

          По данни на синоптиците именно в тези райони има риск от преливания на реки и частични наводнения. В по-високите части валежите ще преминават в сняг и ще бъдат значителни.

          „Ще има поледици и много ниски температури през следващата седмица, но преди това два циклона. Първият минава днес със значителни валежи в Южна България, до 50-60 литра на квадратен метър ще достигнат количествата на валежите в крайните южни райони. Затова има и издадено предупреждение от втора степен – оранжев код. Има и жълт код в по-северната част от Южна България и в източните райони. Очакваме количества на валежите да са до 20-25 литра на квадратен метър“, посочи синоптикът от НИМХ Анастасия Кирилова.

