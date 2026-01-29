НА ЖИВО
          Две жени с обвинения за кражба на близо 18 000 лева в столичен мол

          29 януари 2026 | 16:37
          Софийска районна прокуратура е привлякла към наказателна отговорност две жени на 43 и 24 години за кражба на пари от мъж в търговски център в София.

          От събраните до момента доказателства става ясно, че във вторник около 16:20 часа обвиняемите са извършили кражбата чрез ловкост, като са отнели 17 900 лева от джоба на 51-годишен мъж.

          По случая е образувано досъдебно производство, уточняват от прокуратурата.

          С постановление на наблюдаващ прокурор двете жени са задържани за срок до 72 часа, като работата по разследването продължава.

