      четвъртък, 29.01.26
          НачалоБългарияКрими

          Две жени задигнаха близо 18 000 лева от мъж в търговски център в София

          За престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода

          29 януари 2026 | 17:32 180
          Софийската районна прокуратура (СРП) обвини две жени на 43 и 24 години за кражба на пари от мъж в търговски център, съобщиха от прокуратурата.

          Те са задържани за срок до 72 часа.

          Според разследването на 27 януари около 16:20 ч. обвиняемите чрез ловкост отнели 17 900 лева от джоба на 51-годишен мъж в търговски център в София.

          По случая се води разследване.

          За престъплението, за което са обвинени, се предвижда наказание лишаване от свобода.

