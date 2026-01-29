Две жени задигнаха близо 18 000 лева от мъж в търговски център в София

Софийската районна прокуратура (СРП) обвини две жени на 43 и 24 години за кражба на пари от мъж в търговски център, съобщиха от прокуратурата.

Те са задържани за срок до 72 часа.

Според разследването на 27 януари около 16:20 ч. обвиняемите чрез ловкост отнели 17 900 лева от джоба на 51-годишен мъж в търговски център в София.

По случая се води разследване.

За престъплението, за което са обвинени, се предвижда наказание лишаване от свобода.