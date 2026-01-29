Джокович:Нямам нужда от съветите на Матс Виландер

Вероятно най-големият критик сред всички бивши тенисисти е Матс Виландер. Бившият ас е в Мелбърн и като анализатор на Eurosport следи Откритото първенство на Австралия. Освен че коментира мачове от първия „мейджър“ за сезона, бившият седемкратен шампион от Големия шлем спомена Новак Джокович в колонка за „Екип“, като подчерта, че е изненадан от позицията на най-добрия тенисист на всички времена, който постоянно повтаря, че Яник Синер и Карлос Алкарас в момента са по-добри играчи от него.

„Вероятно се опитва да свали напрежението от себе си и да накара хората да забравят, че все още е претендент за най-големите трофеи. Все пак не мисля, че това е стратегия; това е просто неговата философия. Той вижда света ясно; при него всичко е черно или бяло“, заяви Матс Виландер

Неговият коментар беше цитиран на Ноле по време на сръбската част от пресконференцията му, след като Джокович се класира за полуфиналите на Откритото първенство на Австралия след отказване на Лоренцо Музети.

Отговорът на носителя на 24 титли от Големия шлем беше кратък, ясен и много директен.

„Много уважавам Матс, но мисля, че нямам нужда от неговите съвети“, отсече Джокович

Джокович ще играе на полуфиналите в петък срещу Яник Синер.

Сърбинът беше много директен в отговора си и на въпрос на журналист как се чувства от това, че в миналото е преследвал Роджър Федерер и Рафаел Надал, а сега преследва Карлос Алкарас и Яник Синер.

„Малко ми се струва, че не ми оказахте уважение, като не споменахте периода, когато доминирах на „мейджърите“. Не се чувствам като да преследвам Карлос и Яник. Роджър и Рафа винаги ще бъдат моите най-големи съперници. Уважавам всичко, което правят Синер и Алкарас, и всичко, което ще правят. Това е естествен цикъл в спорта. Може би ще се присъедини и някой трети, за когото аз ще стискам палци, защото и аз бях третият човек в началото. Аз не се чувствам като да преследвам, аз пиша своята история. От гледна точка на резултатите, искам да стигам до финала на всеки турнир, особено на „мейджърите“ – те са една от най-големите причини да продължавам да играя. По-добри ли са от мен? Да, на феноменално ниво сме. Но това не означава, че излизам на корта с бяло знаме“, заяви Джокович.