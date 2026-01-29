НА ЖИВО
          ЕК одобри 4,56 млн. евро за проекта на „Булгартрансгаз" за водородна инфраструктура в България

          Той е статут на проект от общ интерес за Европейския съюз, а средствата се отпускат по Механизма за свързване на Европа

          29 януари 2026 | 14:19
          Снимка: Булгартрансгаз
          Европейската комисия одобри за финансиране с 4,56 млн. евро без ДДС за проекта на „Булгартрансгаз“ ЕАД „Водородна инфраструктура в България“. Той е статут на проект от общ интерес за Европейския съюз, а средствата се отпускат по Механизма за свързване на Европа, съобщиха от дружеството. 

          „Одобреното финансиране от институциите на ЕК е още една добра новина за българския газопреносен оператор, който запазва водещата си роля за гарантиране на сигурността в региона с реализацията на Вертикалния коридор и участието си в дигиталния коридор между Азия и Европа.

          Разработената от Булгартрансгаз енергийната инфраструктура утвърждава ролята на дружеството за постигане на европейските и националните цели за енергийния преход в региона“, коментира изпълнителният директор на дружеството Владимир Малинов, цитиран в съобщението. 

          Проектът представлява първата фаза на развитие на българския „водороден гръбнак“ и е ключова част от Югоизточния европейски водороден коридор, свързващ Гърция, България, Румъния, Унгария, Словакия, Чехия и Германия.

          Проектът на Булгартрансгаз предвижда изграждане на водородно трасе с дължина около 250 км между София и българо-гръцката граница при Кулата, заедно с 2 нови компресорни станции и прилежащите съоръжения. 

          В настоящата покана за предложения, проектът на „Булгартрансгаз“ е единствената инвестиция в областта на водорода в Източна Европа, която е одобрена. Предвижда се да бъдат изпълнени дейности по изпълнение на предпроектно проучване; устройствено планиране; провеждане на екологични процедури; археологически проучвания; инвестиционно проектиране – фаза технически проект. 

          Водородните проекти, по които работим, създават нови перспективи за развитие на българския енергиен сектор“, заяви още Владимир Малинов, цитиран в съобщението.

          „Водородът и природният газ заемат водеща позиция в енергийния микс на бъдещето. Развитието от Булгартрансгаз на необходимите инфраструктури ще създаде необходимите условия за снабдяване на региона с чиста, надеждна и достъпна енергия, допълни още той.

          Първият водороден проект за България беше включен в публикувания от Европейската комисия първи списък на проектите от общ интерес и проектите от взаимен интерес за ЕС в края на ноември миналата година. 

