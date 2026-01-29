НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 29.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          ЕКШЪН В ЗАЛАТА: „Възраждане“ и АПС стигнаха почти до бой (ВИДЕО)

          Напрежението беше породено от намаляването на секциите в чужбина

          29 януари 2026 | 14:05 440
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          За пореден път работата на 51-ото Народно събрание беше прекъсната заради остър словесен сблъсък между депутати, който за малко не прерасна във физическа разправа. До бой не се стигна, след като квесторите се намесиха навреме, а председателят на парламента Рая Назарян обяви 20-минутна почивка, за да бъдат овладени страстите в пленарната зала.

          - Реклама -

          Искрата на конфликта

          Напрежението между представители на АПС и Възраждане започна след емоционално изказване на Цончо Ганев от трибуната. В него той обвини ДПС и АПС за резултатите от вота в чужбина, а бившия лидер на „Да, България“ Христо Иванов – за обещания, дадени към българските турци, включително твърдения за намерения за въвеждане на турски език в училище.

          БОЙ В ПАРЛАМЕНТА: Физически сблъсък между депутат на Пеевски и Радостин Василев (ВИДЕО) БОЙ В ПАРЛАМЕНТА: Физически сблъсък между депутат на Пеевски и Радостин Василев (ВИДЕО)

          Квесторите предотвратиха бой

          По време на изказването камерите в пленарната зала уловиха как депутатът от „Възраждане“ Даниел Петров подвиква към намиращия се в близост Ахмед Вранчев от АПС. Секунди по-късно съпартийци на Вранчев го издърпаха, а квесторите се намесиха и разтърваха двете групи, преди да се стигне до физическа саморазправа.

          Заради ескалиралото напрежение председателят на парламента беше принудена да прекъсне заседанието, за да се възстанови редът в залата.

          За пореден път работата на 51-ото Народно събрание беше прекъсната заради остър словесен сблъсък между депутати, който за малко не прерасна във физическа разправа. До бой не се стигна, след като квесторите се намесиха навреме, а председателят на парламента Рая Назарян обяви 20-минутна почивка, за да бъдат овладени страстите в пленарната зала.

          - Реклама -

          Искрата на конфликта

          Напрежението между представители на АПС и Възраждане започна след емоционално изказване на Цончо Ганев от трибуната. В него той обвини ДПС и АПС за резултатите от вота в чужбина, а бившия лидер на „Да, България“ Христо Иванов – за обещания, дадени към българските турци, включително твърдения за намерения за въвеждане на турски език в училище.

          БОЙ В ПАРЛАМЕНТА: Физически сблъсък между депутат на Пеевски и Радостин Василев (ВИДЕО) БОЙ В ПАРЛАМЕНТА: Физически сблъсък между депутат на Пеевски и Радостин Василев (ВИДЕО)

          Квесторите предотвратиха бой

          По време на изказването камерите в пленарната зала уловиха как депутатът от „Възраждане“ Даниел Петров подвиква към намиращия се в близост Ахмед Вранчев от АПС. Секунди по-късно съпартийци на Вранчев го издърпаха, а квесторите се намесиха и разтърваха двете групи, преди да се стигне до физическа саморазправа.

          Заради ескалиралото напрежение председателят на парламента беше принудена да прекъсне заседанието, за да се възстанови редът в залата.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Пожар изпепели къща край Черни Вит, издирват двама възрастни обитатели

          Десислава Димитрова -
          Пожар е избухнал в къща в землището на тетевенското село Черни Вит, разположена в отдалечен и труднодостъпен район без пътна връзка.
          Правосъдие

          Родители съдят Meta, YouTube и TikTok за вреди върху психиката на децата им

          Росица Николаева -
          Родители, тийнейджъри и просветни организации съдят най-големите компании за социални мрежи в света, обвинявайки технологичните гиганти, че умишлено са проектирали продуктите си така, че...
          Крими

          Задържаха 40-годишен мъж за стрелба с газов пистолет край Малка Верея

          Десислава Димитрова -
          40-годишен мъж е бил задържан за срок до 24 часа заради произвеждане на изстрели в землището на старозагорското село Малка Верея.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions