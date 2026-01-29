ЕКШЪН В ЗАЛАТА: „Възраждане“ и АПС стигнаха почти до бой (ВИДЕО)

За пореден път работата на 51-ото Народно събрание беше прекъсната заради остър словесен сблъсък между депутати, който за малко не прерасна във физическа разправа. До бой не се стигна, след като квесторите се намесиха навреме, а председателят на парламента Рая Назарян обяви 20-минутна почивка, за да бъдат овладени страстите в пленарната зала.

Искрата на конфликта

Напрежението между представители на АПС и Възраждане започна след емоционално изказване на Цончо Ганев от трибуната. В него той обвини ДПС и АПС за резултатите от вота в чужбина, а бившия лидер на „Да, България“ Христо Иванов – за обещания, дадени към българските турци, включително твърдения за намерения за въвеждане на турски език в училище.

Квесторите предотвратиха бой

По време на изказването камерите в пленарната зала уловиха как депутатът от „Възраждане“ Даниел Петров подвиква към намиращия се в близост Ахмед Вранчев от АПС. Секунди по-късно съпартийци на Вранчев го издърпаха, а квесторите се намесиха и разтърваха двете групи, преди да се стигне до физическа саморазправа.

Заради ескалиралото напрежение председателят на парламента беше принудена да прекъсне заседанието, за да се възстанови редът в залата.