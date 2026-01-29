НА ЖИВО
          Експерти след съгласието на Гюров: Избегнахме конституционна криза

          Тези консулации вече ми приличат на кастинг, каза Теодор Славев

          29 януари 2026 | 10:37 270
          Снимка: BTV
          Избегнахме конституционна криза, защото вчера поне един прие да бъде служебен премиер. Тези консулации вече ми приличат на кастинг. Това заяви пред БТВ политологът Теодор Славев.

          Стойчо Стойчев, политолог, заяви, че най-вероятно само Андрей Гюров ще остане лицето, което е приело поста служебен премиер и на предстоящите срещи ще има откази.

          „От края на март българина влиза в нов етап от годината, ако политиците го знаят, не биха си позволили да правят избори около Великден, коментира Татяна Буруджиева, политолог.

          Очаквам кампанията да е мръсна и да излизат компромати, каза Славев.

          Според него двата опита за промяна – ИТН и ПП, са се провалили.

