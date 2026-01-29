Експерти след съгласието на Гюров: Избегнахме конституционна криза

29 януари 2026 | 10:37
27
Избегнахме конституционна криза, защото вчера поне един прие да бъде служебен премиер. Тези консулации вече ми приличат на кастинг. Това заяви пред БТВ политологът Теодор Славев.
- Реклама -
Стойчо Стойчев, политолог, заяви, че най-вероятно само Андрей Гюров ще остане лицето, което е приело поста служебен премиер и на предстоящите срещи ще има откази.
„От края на март българина влиза в нов етап от годината, ако политиците го знаят, не биха си позволили да правят избори около Великден„, коментира Татяна Буруджиева, политолог.
Очаквам кампанията да е мръсна и да излизат компромати, каза Славев.
Според него двата опита за промяна – ИТН и ПП, са се провалили.
Избегнахме конституционна криза, защото вчера поне един прие да бъде служебен премиер. Тези консулации вече ми приличат на кастинг. Това заяви пред БТВ политологът Теодор Славев.
- Реклама -
Стойчо Стойчев, политолог, заяви, че най-вероятно само Андрей Гюров ще остане лицето, което е приело поста служебен премиер и на предстоящите срещи ще има откази.
„От края на март българина влиза в нов етап от годината, ако политиците го знаят, не биха си позволили да правят избори около Великден„, коментира Татяна Буруджиева, политолог.
Очаквам кампанията да е мръсна и да излизат компромати, каза Славев.
Според него двата опита за промяна – ИТН и ПП, са се провалили.