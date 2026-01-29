НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 29.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Експерти за фаталната катастрофа край Телиш: отговорност, контрол и законови промени

          29 януари 2026 | 10:20 470
          Снимка: bTV
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Черният лед върху пътната настилка е най-вероятната причина за тежката катастрофа между Червен бряг и Плевен, при която загина 58-годишният лекар и бивш кмет Цветан Костадинов. Това е основната версия, по която работи разследването. Шофьорът на тежкотоварния автомобил, навлязъл в насрещната лента, е задържан и предстои повдигане на обвинение.

          - Реклама -

          Черната статистика по пътищата и причините за подобни инциденти коментираха председателят на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България Красимир Георгиев и бившият директор на КАТ Алекси Кесяков в студиото на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

          Скръб в Червен бряг след фаталния инцидент с бившия кмет Скръб в Червен бряг след фаталния инцидент с бившия кмет

          Красимир Георгиев постави въпроса какво още трябва да се случи, за да спрат инцидентите на пътя край Телиш. Той подчерта, че отговорността за поддържането на отсечката е на Агенция „Пътна инфраструктура“ и на фирмата, с която е сключен договорът за поддръжка. По думите му остава неясно защо пътят не е бил обработен с химикали, при положение че е имало прогноза за понижение на температурите.

          „Стига вече с тези сол, нуги. Има химикал, който се хвърля и разтопява леда. В съприкосновение с влагата – изсушава пътя. Така правят хората в цивилизованите страни. Тогава няма да говорим за заледен участък“,
          обясни експертът.

          Алекси Кесяков акцентира върху зачестилите катастрофи с товарни автомобили през последните месеци и посочи, че грешките се повтарят. Той напомни, че професията на шофьорите на камиони изисква висока квалификация, което поставя въпроса за отговорността на фирмите превозвачи.

          По думите му е важно да се изясни дали собствениците на камионите осигуряват адекватно обучение и контрол върху водачите. Кесяков допълни, че този, който поддържа пътя, трябва да предлага качествена услуга.

          Експертът беше категоричен, че „във всичките катастрофи има превишаване на скоростта“ и настоя за промени в Закона за движение по пътищата, които да ограничат този риск.

          Черният лед върху пътната настилка е най-вероятната причина за тежката катастрофа между Червен бряг и Плевен, при която загина 58-годишният лекар и бивш кмет Цветан Костадинов. Това е основната версия, по която работи разследването. Шофьорът на тежкотоварния автомобил, навлязъл в насрещната лента, е задържан и предстои повдигане на обвинение.

          - Реклама -

          Черната статистика по пътищата и причините за подобни инциденти коментираха председателят на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България Красимир Георгиев и бившият директор на КАТ Алекси Кесяков в студиото на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

          Скръб в Червен бряг след фаталния инцидент с бившия кмет Скръб в Червен бряг след фаталния инцидент с бившия кмет

          Красимир Георгиев постави въпроса какво още трябва да се случи, за да спрат инцидентите на пътя край Телиш. Той подчерта, че отговорността за поддържането на отсечката е на Агенция „Пътна инфраструктура“ и на фирмата, с която е сключен договорът за поддръжка. По думите му остава неясно защо пътят не е бил обработен с химикали, при положение че е имало прогноза за понижение на температурите.

          „Стига вече с тези сол, нуги. Има химикал, който се хвърля и разтопява леда. В съприкосновение с влагата – изсушава пътя. Така правят хората в цивилизованите страни. Тогава няма да говорим за заледен участък“,
          обясни експертът.

          Алекси Кесяков акцентира върху зачестилите катастрофи с товарни автомобили през последните месеци и посочи, че грешките се повтарят. Той напомни, че професията на шофьорите на камиони изисква висока квалификация, което поставя въпроса за отговорността на фирмите превозвачи.

          По думите му е важно да се изясни дали собствениците на камионите осигуряват адекватно обучение и контрол върху водачите. Кесяков допълни, че този, който поддържа пътя, трябва да предлага качествена услуга.

          Експертът беше категоричен, че „във всичките катастрофи има превишаване на скоростта“ и настоя за промени в Закона за движение по пътищата, които да ограничат този риск.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Самоубийството на Билгин: През 2024 г. той споделя с експерти от МОН за тормоза, учителката е жена на бивш кмет от ДПС

          Росица Николаева -
          Само няколко дни след самоубийството на 18-годишния Билгин Алишев в Нова махала страх е сковал жителите на баташкото село. По принцип приветливите и разговорливи...
          Общество

          Столичната община спря строежа край Боянското блато

          Десислава Димитрова -
          Във връзка с казуса около Боянското блато, на 28 януари Васил Терзиев издаде заповед за незабавно прекратяване на строителните дейности в тамошен имот.
          България

          Бащата на Сияна: Разследването на вчерашната катастрофа е по всички правила

          Катя Илиева -
          Поздравявам прокуратурата за категоричната решителност
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions