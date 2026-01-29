Експерти за фаталната катастрофа край Телиш: отговорност, контрол и законови промени

Черният лед върху пътната настилка е най-вероятната причина за тежката катастрофа между Червен бряг и Плевен, при която загина 58-годишният лекар и бивш кмет Цветан Костадинов. Това е основната версия, по която работи разследването. Шофьорът на тежкотоварния автомобил, навлязъл в насрещната лента, е задържан и предстои повдигане на обвинение.

Черната статистика по пътищата и причините за подобни инциденти коментираха председателят на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България Красимир Георгиев и бившият директор на КАТ Алекси Кесяков в студиото на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

Красимир Георгиев постави въпроса какво още трябва да се случи, за да спрат инцидентите на пътя край Телиш. Той подчерта, че отговорността за поддържането на отсечката е на Агенция „Пътна инфраструктура“ и на фирмата, с която е сключен договорът за поддръжка. По думите му остава неясно защо пътят не е бил обработен с химикали, при положение че е имало прогноза за понижение на температурите.

„Стига вече с тези сол, нуги. Има химикал, който се хвърля и разтопява леда. В съприкосновение с влагата – изсушава пътя. Така правят хората в цивилизованите страни. Тогава няма да говорим за заледен участък“,

обясни експертът.

Алекси Кесяков акцентира върху зачестилите катастрофи с товарни автомобили през последните месеци и посочи, че грешките се повтарят. Той напомни, че професията на шофьорите на камиони изисква висока квалификация, което поставя въпроса за отговорността на фирмите превозвачи.

По думите му е важно да се изясни дали собствениците на камионите осигуряват адекватно обучение и контрол върху водачите. Кесяков допълни, че този, който поддържа пътя, трябва да предлага качествена услуга.

Експертът беше категоричен, че „във всичките катастрофи има превишаване на скоростта“ и настоя за промени в Закона за движение по пътищата, които да ограничат този риск.