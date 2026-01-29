НА ЖИВО
      четвъртък, 29.01.26
          ГОРЕЩО
          Тенис

          Елена Рибакина се добра до спора за трофея в Австралия

          Нейн съперник на финала ще бъде Арина Сабаленка

          29 януари 2026 | 14:25
          Снимка: БГНЕС
          Сподели
          Елена Рибакина успя за втори път да се класира за големия финал на Откритото първенство на Австралия. Тази година тя надделя над Джесика Пегула в полуфинала, а цялата среща в четвъртък продължи 1 час и 42 минути за крайното 6-3, 7-6 (7).

          Двубоят започна по отличен начин за Рибакина, която успя да пробие сервиса на американката и бързо натрупа преднина. Тя диктуваше темпото със своите мощни удари и затвори първата част с 6:3 за едва 33 минути на корта. Вторият сет беше по-драматичен и се стигна до тайбрек.

          В него двете тенисистки се бориха точка за точка, но в крайна сметка Рибакина триумфира с 9:7 в дългия гейм.

          С този успех Елена Рибакина си осигури среща за трофея с Арина Сабаленка, която по-рано днес не срещна трудности срещу Елина Свитолина

