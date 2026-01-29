Организирането на мащабния спектакъл „Нощ на звездите“ се превръща във все по-сериозно предизвикателство с всяка изминала година, споделя неговият създател Енчо Керязов. Въпреки че през 2026 г. предстои 15-ото юбилейно издание на събитието, процесът по реализацията му остава изключително сложен и лишен от държавна подкрепа.

Зад бляскавата фасада, която събира хиляди зрители и световни таланти, стои огромен логистичен и организационен труд. Керязов е откровен за реалността зад кулисите: „Ако кажа, че е лесно, в никакъв случай не е лесно. Много ни е трудно.“ Успехът на форума се дължи основно на сплотения екип, като част от хората работят по проекта буквално от първата година, подкрепени от нови, силно мотивирани млади попълнения.

Логистиката за довеждането на чуждестранни артисти в България е един от най-тежките аспекти на организацията. Керязов дава конкретен пример с участието на група от Китай – 11 момичета, жонглиращи с „дявол“, които са носители на „Златен клоун“ от Монте Карло. За да стъпят на българска сцена, е необходимо да се задвижи тежка бюрократична машина.

„За да се освободят от и да дойдат до България, това означава, че трябва да се иска разрешение от тяхно външно министерство, от тяхното културно министерство, да се изготвят визи, да се платят самолетни билети, да се плати карго, за който реквизит трябва да дойде в България“, разказва организаторът. Освен това се налага осигуряването на преводач, който да е с тях денонощно, а цялото това усилие е за изпълнение, което трае само няколко минути.

Финансовата страна на събитието също е тема, която често остава скрита за публиката. Въпреки липсата на централизирана държавна помощ или специализирана школа за подготовка на циркови артисти у нас, екипът продължава мисията си. На въпроса за икономическата полза, Керязов отговаря директно: „По-скоро финансова е загуба, но ползата е много голяма.“ Според него моралната стойност от това децата и младежите да бъдат аплодирани от 15 000 зрители е незаменима и оставя спомен за цял живот.

Амбициите на фондацията обаче надхвърлят националните граници. Голямата цел пред организаторите е „Нощ на звездите“ да излезе извън пределите на страната. „В интерес на истината, да бъда максимално откровен и честен, пробвах преди и продължавам да пробвам събитието да стане и международно“, споделя Керязов, подчертавайки стремежа събитието да придобие международен статут.

Подготовката за следващото издание на 5 декември в София вече тече, като селекцията на артистите се съгласува с артистичния директор Доминик Ули и сценариста Иван Ангелов, за да се гарантира високото ниво на спектакъла, въпреки всички организационни трудности.