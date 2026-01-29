НА ЖИВО
          Енчо Керязов подготвя 15-ото юбилейно издание на „Нощ на звездите“ с поглед към световната сцена

          29 януари 2026 | 20:54 160
          Сподели
          Фондация „Енчо Керязов“ стартира подготовката за юбилейното 15-о издание на спектакъла „Нощ на звездите“, което ще се проведе на 5 декември в София. В ексклузивен разговор световноизвестният цирков артист и основател на инициативата Енчо Керязов сподели предизвикателствата и успехите зад мащабната организация, която вече десетилетие и половина открива и подкрепя младите таланти на България.

          В момента тече активна кампания за набиране на кандидатури за годишните награди на фондацията. Срокът за подаване на документи е до 10 март, като номинациите обхващат постижения, реализирани през календарната 2025 година. Учители, треньори и директори на школи могат да предложат своите възпитаници в трите основни категории: изкуство, образование и спорт.

          Керязов подчертава, че мисията на събитието надхвърля финансовото измерение. „Финансовата подкрепа и стипендия, която им връчваме, може и да не се сещат и следващата година каква е, но това уважение, тази подкрепа към толкова много хора, аз съм сигурен, че ще я помнят, тази емоция“, споделя той.

          Доказателство за успеха на инициативата са лауреатите, които продължават развитието си на световно ниво. Емблематичен пример е щангистът Карлос Насар, който получи отличието преди две години, а днес вече е глобална звезда, ухажвана от международни компании. „Следим повечето от тях и така изключително много се гордеем с техните успехи“, допълва Керязов, споменавайки и автомобилния състезател Никола Цолов като един от отличените таланти.

          Организацията на спектакъла обаче остава тежко изпитание, лишавайки екипа от спокойствие. „Ако кажа, че е лесно, в никакъв случай не е лесно. Много ни е трудно“, признава основателят. Той разкрива сложната логистика зад привличането на чуждестранни артисти, като дава пример с група от 11 момичета от Китай, носители на „Златен клоун“. За тяхното 3-минутно участие се изискват разрешителни от две министерства, визи, карго транспорт за реквизита и денонощен преводач.

          Предишното, 14-о издание на шоуто, се отличи с безпрецедентен емоционален заряд. За първи път децата с увреждания от Федерацията за адаптирана физическа активност (ФАФА) не просто получиха статуетки, а станаха част от сценичната програма пред 15 000 зрители. „Решихме именно тези деца да излязат на сцената и да покажат, че когато човек има желание, няма невъзможни неща“, разказва Керязов.

          За предстоящото шоу на 5 декември вече се водят преговори със световни имена, като амбицията на организаторите е „Нощ на звездите“ да придобие официален международен статут. Въпреки липсата на централизирана държавна школа за цирково изкуство у нас и трудностите при финансирането, Енчо Керязов остава верни на каузата – да покаже, че „благотворителността осмисля успеха“.

