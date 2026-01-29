НА ЖИВО
          Епичен край с късни голове в Шампионската лига

          Реал (Мадрид) извън топ 8, гол на вратар в последната секунда изхвърли Марсилия от турнира

          29 януари 2026 | 00:27 20
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Днес се изигра последният кръг във фазата на Шампионската лига. Някои от срещите предложиха доста попадения и изненади.

          Всички резултати за вечерта:

          Ливърпул – Карабах 6:0

          Манчестър Сити – Галатасарай 2:0

          Монако – Ювентус 0:0

          Наполи – Челси 2:3

          Борусия Дортмунд – Интер 0:2

          Аякс – Олимпиакос 1:2

          Байер Леверкузен – Виляреал 3:0

          Барселона – ФК Копенхаген 4:1

          Бенфика – Реал Мадрид 4:2

          Роял Юнион СЖ – Аталанта 1:0

          Aйнтрахт Франкфурт – Тотнъм 0:2

          Арсенал – Кайрат Алмати 3:2

          Атлетик Билбао – Спортинг 2:3

          Атлетико Мадрид – Бодьо/Глимт 1:2

          Клуб Брюж – Марсилия 3:0

          Пафос – Славия Прага 4:1

          ПСВ – Байерн Мюнхен 1:2

          ПСЖ – Нюкасъл 1:1

          Други

          Тайсън Фюри се завръща срещу гигант на 11 април

          Станимир Бакалов
          Циганския крал се завръща. Бившият двукратен световен шампион в тежка категория Тайсън Фюри обяви по-рано този месец поредното си завръщане на ринга, а сега беше...
          Спорт

          Фотоизложба в центъра на София почете легендата Димитър Пенев

          Станимир Бакалов
          Днес, 28 януари, в Градската градина пред Народен театър „Иван Вазов“ в София беше открита фотоизложба, посветена на легендата на българския футбол Димитър Пенев. Историята...
          Футбол

          Левски спечели последната си контрола преди подновяването на сезона

          Николай Минчев
          Левски победи Вихрен (Сандански) с 3:1 в последната си контрола от предсезонната подготовка. Двубоят се игра на стадион „Георги Аспарухов“, а „сините“ вече очакват...
          Вашият коментар
