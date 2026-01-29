ЕС обяви Иранската революционна гвардия за терористична организация

Европейски съюз взе решение да включи Иранската революционна гвардия (IRGC) в списъка на терористичните организации, като мотивът е кървавото потушаване на масовите протести в Иран. С този ход Брюксел изпраща ясен политически сигнал към Техеран.

„Това решение закъсня твърде дълго“, написа председателят на Европейска комисия Урсула фон дер Лайен в социалната мрежа X след решението на външните министри на ЕС. По думите ѝ „терористичен е точният термин за режим, който удавя протестите в кръвта на собствения си народ“.

Въпреки че решението има предимно символичен характер, иранските власти предупредиха, че то ще доведе до „разрушителни последици“.

Паралелно с това ЕС одобри визови забрани и замразяване на активи срещу 21 държавни структури и ирански официални лица, сред които министърът на вътрешните работи, главният прокурор и регионални командири на Революционната гвардия, заради репресиите срещу протестиращите.

Иранската страна признава, че по време на протестите са загинали хиляди хора, като официално съобщава за над 3000 жертви. Според властите повечето от тях са били служители на силите за сигурност или случайни минувачи, убити от „размирници“.

Правозащитни организации обаче поставят под съмнение тези данни, като посочват значително по-висок брой жертви – вероятно десетки хиляди. Те твърдят, че протестиращи са били убивани директно от силите за сигурност, включително от Иранската революционна гвардия, която е откривала огън срещу демонстранти.