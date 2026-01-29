НА ЖИВО
          ЕС включи Русия в „черния списък" за пране на пари

          Решението за добавяне на Русия към черния списък на ЕС за борба с прането на пари влезе в сила. Известие за това беше публикувано в Бюлетина на Европейския съвет.

          Европейската комисия официално добави Русия към списъка на държавите с висок риск от пране на пари и финансиране на тероризъм на 3 декември 2025 г. Решението влезе в сила на двадесетия ден след публикуването му (9 януари), тъй като не беше отменено от Европейския парламент или Европейския съвет.

          Този списък се отнася до държави със „стратегически недостатъци в техните системи за борба с прането на пари и финансирането на тероризма (AML/CFT)“. Това на практика се равнява на черен списък с юрисдикции, където ЕС оценява слабото спазване на международните стандарти за борба с прането на пари.

          Тази мярка ще задължи финансовите институции да засилят надлежната проверка на всички транзакции и ще принуди банките, които все още не са предприели действия срещу Русия, да предприемат допълнителни мерки за смекчаване на риска.

          Списъкът на Европейската комисия обикновено отразява този на най-големия орган в света за борба с прането на пари – Специалната група за финансови действия (FATF). През 2023 г. тя преустанови членството на Русия, но не добави страната към сивите или черните списъци, въпреки настояването на Украйна. Китай, Индия, Саудитска Арабия и Южна Африка се противопоставиха на решението. След това Европейската комисия реши да добави Русия към черния списък, независимо от позицията на FATF.

          Росфинмониторинг нарече решението на Европейската комисия политизирано.

          „Публикацията на Европейската комисия не съдържа конкретни индикации за стратегически недостатъци в руската система за борба с прането на пари. Документът е изготвен без участието на Русия, което противоречи на процедурата за оценка на трети страни, установена от самия Съюз“, отбеляза Росфинмониторинг.

