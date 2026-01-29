НА ЖИВО
      четвъртък, 29.01.26
          „Европа на две скорости" и българската икономика: ръст на кредити и депозити под лупа

          29 януари 2026 | 11:59
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Идеята за „Европа на две скорости“ отново влезе в дневния ред на ЕС, след като беше обсъдена на среща между финансовите и икономическите министри на Германия, Франция, Полша, Испания, Италия и Нидерландия. Концепцията предвижда държавите, които желаят да напредват по-бързо в определени сфери, да го правят, без да изчакват консенсус от всички страни членки, като форматът остава отворен и за други.

          Темата беше коментирана в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS от бившия заместник-министър на финансите и бивш член на Управителния съвет на Българска народна банка Людмила Елкова и икономиста Юлиян Войнов.

          Елкова подчерта, че подобни разговори не са нещо ново и от години се водят в рамките на Съюза, често провокирани от разминавания в позициите на отделни държави. По думите ѝ все по-често се поставя въпросът дали механизмът за вземане на решения с единодушие трябва да бъде преосмислен. Тя напомни, че в основата на ЕС стои принципът всяка държава да има равен глас, а промяна в тази логика би означавала и промяна в самия модел на функциониране на Съюза. Елкова изтъкна, че преди всичко трябва ясно да се дефинира целта на инициативата „Европа на две скорости“.

          Юлиян Войнов заяви, че Европа има нужда от сериозни и ускорени реформи, тъй като в продължение на години държавите трудно са намирали общ език, включително по ключови геополитически теми. По думите му групата страни, която обсъжда инициативата, поставя акцент върху четири основни направления – изграждане на единен капиталов пазар, ролята на еврото на международните финансови пазари, развитието на военната промишленост и достъпа до редкоземни елементи.

          Елкова се съгласи, че реформите са належащи, но предупреди, че при създаването на по-тесни формати в рамките на ЕС трябва ясно да се отчита кои държави са засегнати от взетите решения. „Когато правиш различни формати и вземаш някакви решения, въпросът е кого засягат те“, подчерта тя и допълни, че всеки засегнат ще реагира по някакъв начин.

          По отношение на България Елкова отбеляза, че страната се намира в добро икономическо и фискално състояние и разполага със значителен потенциал във военната промишленост. Войнов беше категоричен, че през последните години България се развива стабилно и е успяла да привлече както големи международни компании, така и инвестиционни фондове.

          Банкови депозити

          Людмила Елкова коментира и данните на БНБ за депозитите, които показват ръст при домакинствата. Според нея обаче това не означава непременно, че българите са станали по-богати. Тя изрази мнение, че увеличението се дължи в голяма степен на внасяне в банките на средства, държани в брой, включително и заради необходимостта от превалутиране. Юлиян Войнов се съгласи с тази оценка.

          Банкови кредити

          Двамата експерти анализираха и ръста на банковото кредитиране. Елкова посочи, че увеличаването на кредитите води до по-високо потребление, но същевременно създава условия за по-висока инфлация. Войнов допълни, че засиленото кредитиране нагнетява инфлационен натиск и води до нездравословна структура на икономиката, при която потреблението заема прекалено голям дял в брутния вътрешен продукт. Той предупреди, че при евентуално забавяне или рецесия това може да има сериозни последици. Според него негативна роля играе и платежният баланс, който може да задълбочи макроикономически дисбаланси, бюджетни дефицити и дългове. Войнов беше категоричен, че кредитирането „трябва да бъде успокоено“.

